‘Yerli üretim daha çok desteklenmeli’

Dila ŞİMŞEK

Con Trading’in direktörlerinden Osman Ruhi, aile şirketleri olan ‘Con Kahve ve Kuruyemiş’teki çalışmalarını, sektörü ve genç bir işletmeci olarak gözlemlerini anlatıyor. Yerli üretimin daha çok desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

31 yaşındaki Ruhi, İngiltere’de İşletme ve Pazarlama bölümünü bitirdikten sonra 2011 yılında aile mesleğine atılarak Con’da çalışmaya başlamış.

“Hiç başka bir işle ilgilenmeyi düşünmedim”

Babası Haluk Ruhi’nin kurduğu Con Kahve sadece kahve üretimi yapıyormuş. 1980’li yıllarda, yeni üretim tesisine geçilmesiyle, kahveye ek olarak kuruyemiş sektörüne de başlamışlar.

Ruhi “Ben küçük yaşlardan beri aile şirketimizi devam ettirmem gerektiğini düşünüyordum. Dolayısıyla hiç başka bir işle ilgilenmeyi düşünmedim ve işime yönelik bir bölüm okuyup şirketimize yenilikler ve gelişimler yapmak istedim. Bu sebeple askerliği bitirir bitirmez, şirketimizde alt bir rütbeyle çalışmaya başladım” diye anlatıyor.

“Kahve sadece bir içecek olarak değil ayrıca bir keyif ve sosyalleşme aracı olarak da tüketiliyor”

Kahve sektörünün hiçbir zaman sonu gelmeyeceğini öngördüğünü belirten Ruhi, “Kahve sadece bir içecek olarak değil ayrıca bir keyif ve sosyalleşme aracı olarak da tüketiliyor. Ülkemizde kahve kültürü yavaş da olsa gelişiyor ve Avrupaileşiyor... İnsanlarımız kahve seçimleri konusunda seçici ve tutumlu davranıyor. Bu sebeple sektörde çok fazla dalgalanma ve rekabet yok...” şeklinde konuşuyor.

Kuruyemiş sektörünün, kahveye göre daha farklı olduğunu dile getiren Ruhi, “Piyasamızda ucuz ama kalitesiz, pahalı ama kaliteli birçok marka bulunuyor… Maalesef kuruyemiş sektörü etik kavramlarında çalışmayan bir rekabet içeriyor. Halkımız bilinçlenmeli, ürün etiketlerini okumalı, sadece fiyat odaklı alımlar yapmamalı ve ne olursa olsun yerli sektörü desteklemelidir diye düşünüyorum… Akıntıya karşı kürek çekiyoruz, dövizle hammadde alıp dengesini hiç bulamayan Türk Lirası ile vadeli satış yapmak durumunda kalıyoruz…” diyor.

Yerli üreticilerin devletten hiçbir destek alamadığını savunan Ruhi, tam aksine birçok maddi yaptırımlara katlanıp, ithal gelen güçlü ürünlerle rekabet etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

“En büyük hayalim şirketimizi küçültüp, kurumsallaştırıp yurt dışına yerleşmek”

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşama olumsuz baktığını vurgulayan Ruhi sözlerine şöyle devam etti: “Gelecek için şahsi hedefim, kendi para birimi üzerinde hiçbir etkisi olmayan, şahsi çıkarlar uğruna yönetilen ülkemizde daha fazla yatırım yapmamak dolayısıyla gelecek endişemi azaltmak. En büyük hayalim şirketimizi küçültüp, kurumsallaştırıp yurt dışına yerleşmek”