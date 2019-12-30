“Yerli istihdamı desteklemek de bir yere kadar”

Başbakan Ersin Tatar, BRT’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tatar, “Yerli İstihdamı Teşvik Fonu”’nun karayollarına ve trafik güvenliğine kullanılacağına dair haberlerin hatırlatılması üzerine, söz konusu fonun bir kısmının bu yönde kullanılacağını kaydederek, “O fonun esas amacı yerli istihdamı desteklemek ama bu da bir yere kadar tabii” dedi.

Tatar konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Kaynak kendi bütçemizden ve Türkiye kaynaklı projelerden ve fonlardan yaratıldı. Yerli İstihdamı Destekleme fonu Bakanlar Kurulu’nda tartışıldı. Belirli kriterlere bağlı olarak orada, toplanan paralar belli ihtiyaçlara göre kullanılacak. Bütün fonu alıp yollara aktaracağız diye bir şey yok. O fonun esas amacı yerli istihdamı