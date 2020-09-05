Yerli domateste limit üstü kalıntı
Tarım Dairesi 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
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Tarım Dairesi 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerden alınan 38 numune tümü temiz çıkarken, Yerli Ürünlerden alınan 9 numuneden 1 üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi.
Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
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Etiketler : tarım dairesi, gıda denetim
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