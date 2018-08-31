Yerli 5 üründe limit üstü kalıntı

İthal siyah üzüm ve taze fasülye ile Yeşilyurt’ta Tüner Dörtlemez'e ait üzüm,Sema Atasayan'a ait verigo üzüm, Yeşilköyde Cemil Güngör'e ait biber ve Geçitköy’ de İsmail Hakkı Çakmak'a ait domateste limit üstü kalıntıya rastlandı.



Serhatköy’de Özkan Göçer'e ait verigo üzümde ise bağda kulanımı yasak kimyasal ürün tespit edildiğinden ürün imha edildi.



Tarım Dairesi tarafındna yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.



İthal ürünlerden domates çeşitleri, elma çeşitleri, şeftali, siyah üzüm, erik çeşitleri, ıceberg marul, nektarin, taze fasulye, arpa, armut (S.M) ve karpuz olmak üzere 56 numuneden 52'si temiz bulunurken, 4 numunede ilaç kalıntısına rastlandı.



İlaç kalıntısına rastlanan SVS Tiç Ltd ait taze fasulye ve siyah üzüm firmanın isteği üzerine imha edilirken; Hürsen Tarım Ür. Ltd ait siyah üzüm firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.



Yerli ürünlerden üzüm çeşitleri, biber çeşitleri, domates, nane dereotu ve patlıcan olmak üzere 21 numuneden 16'sı temiz bulunruken, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.



Yeşilyurt’ta Tüner Dörtlemez'e ait üzüm üretiminden alınan 3. ürün numunesinde de ilacın limit altına düşmemesinden dolayı ürün imha edildi.



Yeşilyurt’ta Sema Atasayan'a ait verigo üzümden (2. Alım) ,Yeşilköyde Cemil Güngör'e ait b iberden ve Geçitköy de İsmail Hakkı Çakmak'a ait domatesten alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ise ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.



Serhatköy’de Özkan Göçer'e ait verigo üzüm yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilacın Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu'nun 16 Ağustos 2013 yılında aldığı kararla bağda kullanımı yasaklandığı için ürünün imhasına karar verildi.