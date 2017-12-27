“Yerimizi korumalıyız”

Hüseyin KIRAL

K-Pet Süper Lig’de Cuma akşamı ligin güçlü ekiplerinden Gençler Birliği’ni konuk edecek olan Binatlı’da teknik direktör Gökmen Davutoğlu YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, şuan bulundukları yeri korumak veya daha yukarılara çıkmak için bu maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Davutoğlu: “Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz”

Gökmen Davutoğlu, ilk yarının son maçında ligin iyi ekiplerinden Gençler Birliği ile kendi sahalarında oynayacakları maçın önemine dikkat çizerek, kendilerini zor bir maç beklediğini ifade etti. Davutoğlu; “Kendi evimizde bu sezon oynadığımız yedi maçtan da puan çıkarttık. Gençler Birliği karşısında da hedef maçı kaybetmemektir. Rakibimizin, bu ligin en iyi koşan ve mücadele eden takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Rakibimiz, geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde belki de beklemediği bir mağlubiyet aldı. Aynı duruma düşmemek için işi sıkı tutuyor ve bu maçı kazanmak istiyoruz. Hafta başından bu yana çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Bugün yapacağımız idmanla artık maç saatini beklemeye başlayacağız. Burak’ın hafif sakatlığı bulunuyor. Oynayıp, oynamayacağı maç saati belli olacak. Bu maçta kesinlikle 3 puanı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Devre arasını ülkemizde geçireceğiz”

Gençler Birliği maçının ardından, devre arasına girileceğini ve bu süreçte kupa maçı da oynayacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, Gençler Birliği maçı sonrası takım oyuncularına üç – dört günlük bir izin vereceğini ve ardından yurt içinde bir haftalık kamp yapacaklarını söyledi. Transfer çalışmalarına da değinen deneyimli teknik adam, yeni yıl sonrası başkan ve yönetimle yapacakları toplantı sonrası bu konunun belirleneceğinin altını çizdi.