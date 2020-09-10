'Yerel' yetki istiyor

Salgın sürecinde ağır bir yükü omuzlayan yerel yönetimler, bulaşmanın artmasıyla kendilerine gerekli hareket alanının sağlanmadığından şikâyetçi… Belediyeler gerekli durumlarda caydırıcı yaptırımlar uygulayabilmek istediklerini dile getirdi.

Aygün Bahar ÖKMEN

Salgın sürecinde ağır bir yükü omuzlayan yerel yönetimler, kendilerine gerekli hareket alanının sağlanmadığından şikâyetçi. Belediyeler gerekli durumlarda caydırıcı yaptırımlar uygulayabilmek istediklerini dile getirdi.

Belediyeler covid-19 salgını kapsamında aldıkları önlemleri YENİDÜZEN’e açıkladı. Çoğu belediye düzenli olarak ilaçlama çalışmaları yapmaya devam ettiklerini ifade ederken, bazı belediyeler halka yapılan yardımları aktardı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde vaka sayıları hızla artarken belediyeler almış oldukları önlemleri YENİDÜZEN’le paylaştı. Belediyeler maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının önemine vurgu yaparken; halkı bu kurallar konusunda uyarmaya da devam ettiklerini açıkladı.

Bazı belediyeler ise; ihmal edilmekten dolayı ne yapacağını bilemedi, elindeki tüm imkânları kullanmasına rağmen bazı konularda çaresiz kaldı.

Belediyeler toplumsal özveri kadar, bireysel özverinin de önemine dikkat çekti. Bireylerin özverili ve temkinli davranmaları ile salgın döneminin daha kolay atlatılabileceğini savundu.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı:

“Entegre hareket edeceğiz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, basın-yayın organlarına göndermiş oldukları basın açıklamasında da belirtmiş olunduğu üzere covid-19 salgını kapsamında birçok önlem alındığını ifade etti. Bu önlemler arasında iş yerlerine yönelik denetimlerin arttırılması, tüm iş yeri girişlerine (ve çıkışlarına) el dezenfektanı konulması, tüm iş yerlerinde çalışanların kişisel hijyen kurallarına uymalarının ve buna uygun çalışmalarının sağlanması, iş yeri alanlarının temiz ve hijyenik tutulması, iş yerlerinin kendi hizmet sektörüne yönelik araç-gereç ve donanımlarının temizliğinden sorumlu tutulması, hasta çalışanların ev istirahatine gönderilmesi yer aldı.

Kahvehanelerde yakın temas içeren oyunların oynanmaması, iş yerlerinde giriş çıkış kayıtlarının tutulması, iş yerlerinde gazete-dergi gibi ürünlerin bulundurulmaması da alınan kararlar arasındaydı. LTB, kendi bölgesinde yer alan oyun parklarını da kullanıma kapattı.

LTB Başkanı Harmancı; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun almış olduğu kararları da bu kararlara entegre edeceklerini açıkladı.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter:

“Günde 500 maske üretiyoruz”

Son üç gündür huzursuzluk anlamında yoğun bir hareketlilik olduğunu dile getiren Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter; ülke nüfusuna oranla rakamların çok yükseldiğini ve bu durumun herkesi sıkıntıya soktuğunu ifade etti. Bu sabah şube sorumluları ile toplantı yaptıklarını bildiren Arter; “Mağusa Belediyesi hudutları içinde, şehrin temizlik, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçları giderilirken bir yandan da kendi personelimizi nasıl koruyacağımız konusu gündemde. Bu iki ayaklı bir durum” ifadelerini kullandı.

İlçe Emniyet Kurulu toplantısında son Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan kararların değerlendirildiğini ifade eden Arter; zabıta biriminin de güçlendirilerek alana indirildiğini söyledi.

Belediye’nin günde 500 maske ürettiğini ve ihtiyaç sahiplerine ve işletmelere verdiğini ifade eden Arter; belediyenin tulum da ürettiğini dile getirdi. Maske takılmasının, mesafe kurallarına uyulmasının ve hijyenin öneminin altını çizdi.

Zabıtaların iş yerlerini gezerek denetimler yaptığını ve uyarılarda bulunduğunu dile getiren Arter; “Denetimlerin yapılacağının duyurusu da yapıldı. Uymaya iş yerine, iş yerinin kapatılması dahil olmak üzere her türlü yasal işlem uygulanacak” dedi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar:

“Yerel yönetime hareket alanı tanınmıyor”

Şu anda iş yerleri ve halkın bir arada bulunmasını gerektirecek her alanda denetimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Mahmut Özçınar; “Yasalar bize sadece iş yerleri ile ilgili sorumluluk tanıyor” şeklinde konuştu.

Belediyelere, yerel yönetimlere, hareket alanı tanınmadığını, belediyelerin üst kurulda görev almadığını ifade eden Özçınar; “Belediyelerin yetkisi olmalı. Üst kurulda yer almazsak nasıl hareket edebiliriz? Daha çağdaş düşünmemiz gerekiyor. Biz tüm bu olayların içinde yer alıyoruz ancak belediye yokmuş gibi davranılıyor. Belediyelere bir yetki verilmiyor. Yetki olmayınca hareket alanı kısıtlanıyor” ifadelerini kullandı.

Özçınar, alınan kararları uyguladıklarını söyledi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Burada kendi başımızayız.”

Covid.19 salgınında ikinci dalgaya geçildiğini ifade eden Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş; “Salgının ilk günlerinde aldığımız tüm önlemler tekrar alındı. Toplu bulunulan alanlar ilaçlanıyor. Zabıtalar denetleme yapıyor ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. Okula gelen çocuklarımız için ateş ölçümü yapması adına personel görevlendirmiştik. Bunlar dışında; tüm oyun parkları kapatıldı. Düğün salonumuz kapatıldı. İlaçlayıp o şekilde kapattık” dedi.

Geçitkale’nin çok ihmal edildiğini dile getiren Öztaş; “Bulaş olmaması adına belediye olarak biz yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Ancak kimse ne yaptınız, ne ettiniz, bir şeye ihtiyaç var mı diye sormuyor. Burada kendi başımızayız. Hükmedecek bir erk yok. Hangi dezenfektanları kullanmamız gerektiğini öğrenebilmemiz bile yarım günümüzü aldı. Bakanlığa ulaşmak çok zor. Bilgi paylaşımı yok. Ne bakanlık ne de yetkili herhangi biri buralar ile ilgileniyor…” ifadelerini kullandı. Büyük stres altında olduğunu belirtti.

Halktan dönem dönem tepki aldıklarını ve halkın dönem dönem maske ile dezenfektan kullanımı konusunda yapılan uyarılara kızdığını dile getiren Öztaş; “Bazen halkımız ile zor durumlar yaşıyoruz” dedi. Önceki akşam yaşananları örnek gösteren Belediye Başkanı “Sünnet vardı. Defalarca aradım. İptalini rica ettim. Ancak henüz kararlar geçmemişti ve sünneti iptal etmediler. Benim elimden hiçbir şey gelmedi” şeklinde konuştu.

Belediye içerisindeki personeli korumak amacı ile belediyeye insan alınmadığını söyleyen Öztaş; “140 km2lik bir alana 30 kişilik belediye ekibimiz ile yetişmeye çalışıyoruz. Hangi kuruma yetişelim? Personeli olduğu gibi sokağa çıkartıp yasak uygulayasım geliyor. Her şeye koşturuyor bu çocuklar. Gerçek anlamda çalışıyorlar ama her şeye yetişmek mümkün olmuyor” dedi.

“Belediye olarak zor durumdayız. Geçen defa yiyecek, ilaç yardımı yapacaksınız dediler. Öyle böyle bulduk. Şimdi daha da kötü durumlar. Ben bu kadar yiyecek yardımını nereden bulacağım? Olağanüstü hal gibi bir durum bu. Belediye olarak bir gelirimiz yok. 3 kişinin işini 1 kişi üstleniyor. Dezenfektanı bile oradan buradan buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Belediye, işletmelere PCR testi için doktor götürecek”

İlçe Emniyet Kurulu’nun toplandığını ifade eden Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya; tüm oyun alanlarının ve eğlence merkezlerinin kapandığını, belediye, kaymakam ve polisin birlikte denetim için sahaya ineceğini ifade etti. Açık olan eğlence merkezlerinde denetimler yapılacağını da söyleyen Kaya; düğün iptallerinin de bilgilerini ilgili kişilere verdiklerini açıkladı.

Kaya; “Belirsizlikler var. 20 gün önce yine toplantı vardı ve biz polisin herhangi bir ceza yazma yetkisinin bulunmadığını ilettik bu toplantıda. Bu durum yine değişmedi. Bu konuda hala bir karar alınmadı. Birinin elinde bir yetki olmalı ki işlem yapılabilsin” şeklinde konuştu.

Cengiz Topel’de PCR testlerinin yapılmaya başlandığını dile getiren Kaya; belediyenin testlerden sorumlu doktoru işletmelere götüreceğini ve öncelikli meslek gruplarından başlanarak bu testlerin uygulanacağını ifade etti. Önceliğin kuaför ve berberlerde olduğunu söyledi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler:

“Vatandaşın toplu bulunduğu alanlarda denetimler yapıyoruz”

Covid-19 salgınının başladığı ilk dönemde alınan tüm önlemlerin yaşanan bu artışla beraber aynen devam ettirileceğini açıklayan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler; vatandaşların toplu bulunmasını gerektiren alanlarda maske ve hijyen kuralları ile ilgili gerekli denetimlerin yapıldığını, toplu bulunulacak alanların (oyun parkı vb.) kapatıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta da, önceki gün de bölge halkına mesaj göndererek hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattıklarını ifade eden Karavezirler; “Bu bir toplumsal seferberliktir. Herkes kurallara uyarsa başaracağımıza inanıyorum. Bireylere çok iş düşüyor” şeklinde konuştu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“Kendi olanaklarımız çerçevesinde belediye çalışanlarımıza PCR testi yaptıracağız”

İlçe Emniyet Kurulu’nun toplandığını belirten Hasan Sadıkoğlu; “Önceki günden beri belediyeye ait sosyal tesisleri, büfeleri, park yerlerini ve oyun parklarını dezenfekte ediyor ve kapatıyoruz” dedi. Belediye personeline PCR testi yapılmaya başlandığını açıklayan Sadıkoğlu; “Kendi olanaklarımız çerçevesinde belediye çalışanlarımıza PCR testi yaptıracağız” ifadelerini kullandı.

Belediyeye ait düğün salonundaki düğünler ve kınaların iptal edildiğini dile getiren Sadıkoğlu, zabıta birimlerinin de iş yerlerine yaptığı denetimleri arttırdığını ifade etti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Ortak alanları belediye, işletmeleri sahipleri dezenfekte edecek”

Fırat Ataser, en büyük görevin vatandaşa düştüğünü dile getirirken, basket sahaları ve çocuk parklarının kapatıldığını, marketler gibi toplu alanlara müdahalelerde bulunacağını ve buralara kurallar konacağını da ekledi.

“Biz kurallarımızı koyacağız. Ancak en büyük görev vatandaşa düşüyor. Herkes kendini korumalı. Hasta olan ya da hisseden vatandaşlarımız bunu gizlememeli ve temas ettiği kişilerin de belirlenmesine yardımda bulunmalı” şeklinde konuştu.

Ataser; “Eylül ayında vakaların artacağı söyleniyordu, gerçekten de öyle oldu. Ben bunu bilinçsiz giriş-çıkışlara da bağlıyorum. Ekonomiyi düşünürken sağlığı da düşünmek gerekiyor” ifadelerini kullandı. ATM gibi ortak kullanım alanlarını belediyenin dezenfekte edeceğini söyleyen Ataser; market ve benzeri işletmelerin kendi alanlarını dezenfekte etmeleri gerekeceğini açıkladı. İşletmelerden dezenfektan almalarının talep edileceğini ifade etti. Tüm iş yerlerine dezenfektan dağıtmak için belediye bütçesinin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif:

“Dezenfekte işlemlerimiz, 2.Bahar Yaşam Kulübü hizmetlerimiz aynı şekilde devam ediyor”

Yerel vakaların görüldüğü Akdoğan’ın Belediye Başkanı Ahmet Latif; “Dezenfekle işlemlerimiz, 2.Bahar Yaşam Kulübü hizmetlerimiz aynı şekilde devam ediyor” açıklamasında bulundu. 65 yaş ve üzeri, yanında yakını bulunmayan vatandaşlara her sıkıntılarında yardımcı olacaklarını ifade eden Latif; “İlgili yardımlar devam edecek” şeklinde konuştu. Latif; tüm iş yerlerinde de dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğünü de aktardı.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü:

“Karantina Merkezi’ne alınan vatandaştan çok şikâyet alıyoruz”

İnönü ve Vadili ilkokulunun birleştiğini anımsayan İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü; “Alınan son kararlar neticesinde okullarda eğitim durduruldu” dedi. “Meyhanelerimiz ise gönüllü olarak kapatma kararı almıştı. Bugün açılıp açılmayacakları konuşuluyordu. Biz belediye olarak kapalı durmaları yönünde öneride bulunduk. Benzin İstasyonları ve marketler sabahları dezenfekte ediliyor. Polis karakolunu da dezenfekte ettik” şeklinde konuştu.

Kahvehaneler konusunda oldukça endişeli olan Belediye Başkanı, “Kahveler konusunda elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kapattıramıyoruz. Hepsine dezenfektan alıp dağıttık. Ancak sosyal mesafeye pek de uyulmuyor kahvelerde. Buralar mutlaka devlet tarafından kapatılmalı” ifadelerini kullandı.

Kişisel tedbirlerin önemini vurgulayan Öncü; “Tüm personel maskeli. Belediye içerisine maskesiz girmek yasak. Benim izlenimim, durumun belediye içerisinde iyi olduğu yönünde. İnsanlar bilinçli gibi duruyor. Tek endişem kahvehaneler” dedi.

Meyhanelerin açılması durumunda kontrol amacı ile denetime gideceklerini ifade eden Öncü; “Toplu buluşmalar azaldı, azaltıldı.” İfadelerini kullandı.

Karantina Merkezi hakkında çok şikâyet aldıklarını ifade eden Öncü; “Temaslılardan çok şikâyet alıyoruz. Kaldıkları yerler çok kötü. Çok sık şikâyet geliyor. Yiyecek konusunda bile sıkıntı var. Gerekli yerlere başvurduk ancak bir değişim olmadı” şeklinde konuştu.

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü:

“Mekânlara, köy girişlerine ilaçlama yapıyoruz. İnsanlarımız maskelerini takıyor”

Yerel vakaların çoğaldığına dikkat çeken Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü; “Mekânlara, köy girişlerine ilaçlama yapıyoruz. İnsanlarımız maskelerini takıyor” şeklinde konuştu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmasının öneminin altını çizdi.

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan:

“İnsanlarımıza onların yanlarında olduğumuzu hatırlatmak önemli”

Salgının başlangıcından bugüne çevre ilaçlamalarının devam ettiğini bildiren Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan; “Toplu bulunulan alanlarda ve talep halinde evlerde özel makinelerimiz ile dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Bakkallar, marketler, her yeri ilaçlıyoruz” dedi.

Belediye içerisinde PCR testlerinin yapıldığını bildiren Adahan; belediye çalışanlarına bu hafta bir kez daha PCR testi uygulanacağının bilgisini verdi. Halkı maske ve mesafe konusunda sıkça uyardıklarını ifade eden Adahan; “Bizim için en büyük sorun tarım emekçilerimiz. Burası bir tarım köyü. Biz bu insanların hayatlarını kolaylaştırmaya, onların sorunlarına ortak olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Tarım emekçilerinin su, yol ve ulaşım gibi sorunlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Adahan; işçilere psikolojik olarak da destek olmaya çalıştıklarını ifade etti. “Bu salgını hepimiz yaşıyoruz. İnsanlar psikolojik olarak zorda. Özellikle karantinada olan ya da bulaş olan kişiler psikolojik açıdan da zorlanıyor. İnsanlarımıza onların yanlarında olduğumuzu hatırlatmak önemli. Hallerini, hatırlarını sormak, bu durumu yalnızca onların yaşamadığını hatırlatmak önemli. Belediye olarak halkımızda her anlamda ilgileniyoruz” dedi.

PCR testinin büyük artılarını gördüklerini dile getiren Adahan; “Yalnızca hastalık konusunda değil, PCR testi psikolojik olarak da insanları çok etkiliyor. Örneğin 3 ailelik bir temas durumu vardı ve testler negatif çıkınca çok rahatladılar ancak buna rağmen salgının her yerde olduğu ve maske ve mesafenin önemi bir kez daha anlaşıldı” şeklinde konuştu.

Son bir haftadır herkesin evine çekildiğini söyleyen Adahan; “Belediye çalışanları maske ve mesafe kurallarına uyarak halka örnek oluyor” ifadelerini kullandı.

Devlet olarak yerel yönetimlerin sayısını azaltmaktansa yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesi gerektiğinin altını çizen Adahan; sağlık çalışanları ve yerel yönetimlerin bu tür salgın koşullarında çok önemli olduğunu vurguladı.