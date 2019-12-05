Yerel Üretim Pazarı’nın 8.si gerçekleştiriliyor

Coffee & Design Handmade Gathering - Yerel Üretim Pazarı’nın 8.si, 8 Aralik Pazar Günü, Mint Muse organizatörlüğünde Food For Fit 1935 - 3rd Generation Coffee işbirliğiyle Lefkoşa Suriçine gerçekleşiyor.

Coffee & Design etkinliği organizatörü Cemaliye Kasap konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

Günden güne değişen ve gelişen kültürümüze profesyonel ve genç tasarımcıların yanında, sağlıklı yiyecek firmaları ve son dönemlerde çevreye duyarlılıklarıyla hayatlarımıza damga vurmuş Take Action Cyprus ekibinin ‘Plastik Kirlilik’ konulu konuşma paneliyle ailemizi genişletip bir kez daha genç neslin istihdam ve gelişim koşullarını çoğaltmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 7 etkinliğimizden edindiğimiz yüksek orandaki memnuniyetle hedefimize biraz daha yaklaşıp 8 Aralık Pazar günü Lefkoşa Food for fit 1935’de 30’u aşkın yerli genç tasarımcı ve sağlıklı ürünler ve 3rd Generation Coffee Shop’un çekirdeklerinin büyüsüyle tamamlanıyor.

Coffee and Design etkinliği adadaki el emeği ürün tasarlayan ve üreten genç nesli bir araya getirilerek ürünlerini tanıtmak, müşteriye sunmak ve yerli üretime handmade ürünü kalitelendirmeyi hedefler.

Tüm profesyonel ve/veya genç tasarımcıların Geçmiş dönemlerden beridir alışkın olduğumuz kahve kültürümüze yeni 3. Dalga kahve kültürünü de ekleyerek ortak noktamız olan. kahve tüketimimizi aslında sadece ürünlerimizi tasarılarken, üretirken değil, tüm keyifli muhabbetlerimizde de, tüm değerli anlarımızda da bizlere eşlik ediyor. Hayatımızın büyük bir parçasında kahve varsa o zaman Coffee & Design'da da kahve olmalı diyerek bu kez genç girişimcilerimizden Guran Ataker’in yürüttüğü Food For Fit 1935 Lefkoşa’da buluşuyoruz.

Coffee & Design etkinliğinin sekizincisi bir diğerlerinden daha dinamik, daha yenilikçi ve en önemlisi biraz daha büyük bir aileyle 8 Aralık'ta gerçekleşiyor.