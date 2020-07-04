“Yerel üret, yerel tüket” etkinliği bugün ve 11 Temmuz’da

“Yerel üret, yerel tüket” etkinliği bugün ve 11 Temmuz’da
Gazimağusa’da bugün ve 11 Temmuz Cumartesi, “yerel üret, yerel tüket” etkinliği düzenleniyor.
A+A-
Gazimağusa’da bugün ve 11 Temmuz Cumartesi, “yerel üret, yerel tüket” etkinliği düzenleniyor.
HMCyprus Product tarafından organize edilen etkinlikte satışa sunulan ürünlerin, atalık tohumlarla hiçbir ilaç kullanılmadan üretildiği ve ayrıca slowfood kavramının tanıtımının amaçlandığı belirtildi.
Slowfood Kuzey Kıbrıs sertifikalı ürünlerin satışa sunulduğu “yerel üret, yerel tüket” etkinliğini, Çikolar Ltd. bünyesindeki HMCyprus Product düzenliyor.
Yerli üreticilere destek olunarak üretimin sürdürülmesine destek olmanın da amaçlandığı etkinlik Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda No: 15 Aycan Apartmanı’nda yer alıyor.
Bu haber toplam 158 defa okunmuştur
Etiketler : HMCyprus Product, ürün, yerli ürün
Önceki ve Sonraki Haberler