“Yerel bulaş olasıdır, yayılımın önüne geçmeliyiz”

Moleküler Genetik Uzmanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ülkeye girişlerde PCR testi istenilmesinin pozitif vaka geliş riskini azaltsa da, ortadan kaldırmadığını söyledi.

Refik Rogers, virüsün 14 günlük kuluçka dönemi olduğuna dikkat çekerek, ‘negatif’ testi ile gelen kişilerin sonradan ‘pozitif’ olabileceğine işaret etti.

Yerel bulaşın beklenir bir şey olduğunu ifade eden Rogers, “Önemli olan hızla yayılımın önüne geçilmesidir” dedi.

“Random PCR testeri için geç kalmıyor muyuz?” diye soran Refik Rogers, bazı kişilerin asemptomatik olabileceğini belirterek, yayılımın önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı’na büyük görev düştüğünü, sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini söyledi.

Rogers, vakaların hızla yayılmasını önlemek ve salgının sağlık sistemini yoracak seviyeye gelmemesi için bazı önerilerde bulundu, şu şekilde yazdı:

“1. Her bölgede random PCR testleri yaparak yerel vaka yayılımını tespit etmek ve kısıtlamak/önlemek

2. Uzun süredir konuşulan ve yürürlüğe girmeyen Temaslı Takip Aplikasyonu’nun yürürlüğe girmesi ve ülkede yaşayanlara ve ülkeye girişlerde turistlere zorunlu kılınması; böylece pozitif vaka tespit edilmesi durumunda temaslıların da hızla tespit edilip izole edilmesi

İçinde bulunduğumuz tekrar açılım sürecinde sağlık ve ekonomi dengesini korumak açısından yapabileceğimiz en iyi şey sağlık açısından önlemlerimizi erken almaktır. Bu gibi çok da zor olmayan birkaç dokunuşla sistemi daha kolay denetleyerek kontrol altında tutabiliriz.”