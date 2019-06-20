Yerel altyapı projeleri için teklif kabul edilecek

Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen “Yerel Altyapı Tesisi” (LIF) proje tekliflerinin açılışı Lefkoşa’da “Bandabulya Sahne”de yapıldı. Proje teklifleri 9 Eylül’e kadar sunulabilecek.

Avrupa Komisyonu ve UNDP temsilcileriyle Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği yetkililerinin de katıldığı toplantı saat 10.30’da gerçekleştirildi.

Avrupa Komisyonu ve UNDP “Yerel Altyapı Mekanizması” (LIF) aracılığıyla altyapı projeleri gerçekleştirmek adına yeni bir iş birliği başlattı.

LIF, proje teklif döngüleri üzerinden yerel altyapı yatırımlarını belirleyecek, inceleyecek, olgunlaştırıp hazırlığını yaparak uygulamasını gerçekleştirecek. Yerel topluluklara kişi veya grup olarak proje teklifi sunmak için fırsat tanınacak, LIF teklif döngüleri UNDP tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilecek.

Uygun projeler ise çevresel altyapı, su sistemleri, atık su sistemleri, yağmur suyu drenaj sistemi, evsel ve yeşil atık, sanayi atıkları, atığın kaynağında ayrıştırılması, doğal alanların yenilenmesi peyzaj ve koruma, sosyal yaşam alanları, parklar, yeşil alan ve spor tesisleri vb. olarak açıklandı.

BJORSSON

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson yaptığı konuşmada, altyapı gelişimi için AB finansmanına eşit erişim hakkını desteklediğini söyledi ve Mağusa Güzelyurt atık su tesislerinin kapasitesinin geliştirilmesi, Lefkoşa ana isale hattı ve buna benzer projelerin UNDP ile birlikte geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Projeler uygulandıkça ve geliştirilip genişletildikçe bütçenin devamının sağlanacağını vurgulayan Bjornsson, çevrenin korunması ve Kıbrıs’taki her iki toplum için de daha yaşanabilir bir ülkeye sahip olunabilmesi adına kaliteli, uygulanabilir projelerin üretilmesinin önemine işaret etti.

ÖZÇINAR

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar da altyapı projelerinin doğru kullanılması, sürdürülebilir olması ve geniş kitlelere ulaşılabilirliğinin altını çizerek, belediyelerin aracı rolünü üstlenmeye devam edeceğini açıkladı.

Belediyelerin en büyük sorunlarından birinin AB kuralları içerisindeki mülkiyet sorunuyla birlikte gelen sorunlar olduğuna vurgu yapan Özçınar, kurallı hareket etmenin ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu altyapılara bir an önce ulaşılmasının önemli olduğunu söyledi.

ZENNARO

UNDP Program Yöneticisi Tiziana Zennaro da Avrupa Birliği ve UNDP’nin ortak bir projede daha yer almasından onur duyduğunu belirterek, 11 Nisan’da tanıtımı yapılan programın, 17 sürdürülebilir kalkınma projesi için çalışacağını ifade etti. Zennaro, bunlar arasında “temiz ve atık su” projeleri, “uygun fiyatlı temiz enerji” projeleri, “sürdürülebilir şehirler” ve “sorumlu tüketim” konuları da bulunduğunu aktardı.

Zennaro’nun konuşmasının ardından UNDP Program Mühendisi Ali Çağlar proje teklif çağrısıyla ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

Proje teklifleri 9 Eylül saat 17.00’ye kadar lif.cy@undp.org adresinden e-posta yoluyla yapılabilecek, ayrıntılı bilgi için yine aynı adrese başvurulabilecek.