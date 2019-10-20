YEREL AÇMAZ: 'Giderler artıyor, gelirler sabit kalıyor'

Mağusa Belediyesi’nde kendini gösteren ciddi mali açmaz, diğer bazı belediyelerde de hissediliyor… Makam aracına el konduğu için belediyeye eşekle gitmesiyle gündeme gelen Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un ardından en son belediyeye bağlı bazı birimlerde elektriklerin kesilmesiyle gündem olan Mağusa Belediyesi’yle gözler, belediyelerdeki mali duruma çevrildi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş: “Kötüye doğru gidiyoruz, çok zorlanacağız” Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif: “Sadece hayatımızı idame ettiriyoruz” Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan: “10 yıldır değişmeyen belediyeler yasası değişmeli” Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya: “Gelirlerimizi belirleyen yasalar 24 yıl öncesine dayanıyor” Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros: “Her şeyimiz tıkırında ödeniyor, reformla ilgili bekliyoruz”

Fehime ALASYA

Özellikle Mağusa Belediyesi’nde kendini gösteren ciddi mali açmaz, diğer belediyelerde de hissediliyor… Makam aracına el konduğu için belediyeye eşekle gitmesiyle gündeme gelen Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un ardından en son belediyeye bağlı bazı birimlerde elektriklerin kesilmesiyle gündem olan Mağusa Belediyesi’yle gözler, belediyelerdeki mali duruma çevrildi..

Gelir ve giderlerin bir birini tutmadığını ifade eden bazı belediye başkanları, sadece maaş ödeyebildiğini dile getirirken, önümüzdeki günlerde çok büyük çıkmaza gireceklerini kaydetti.

Özellikle personel maaşı ödemekle zorlandığını dile getiren bazı belediyeler, Hayat Pahalılığı’na bağlı olarak yapılan artış ile maaş yükünün arttığına değindi.

Belediye giderlerinin artmasına karşın gelirlerin yıllardır aynı olduğunu savunan bazı başkanlar, en büyük gelir kaynağının su alanında olduğunu belirterek, emlak girdilerinin çok düşük olduğunu anlattı.

Birçok belediye geçmişten gelen ve taksitlendirilen borç yükü altında olduğu konusunda hem fikir…

Belediyelerin görüşünde ortak olduğu bir diğer konu ise Belediyeler Reformu’nun sıkıntılara çözüm olmayacağı noktasıydı.

Öncelikle Belediyeler Birliği Yasası’nın değişmesi gerektiğini savunan başkanlar, bu sayede birçok sıkıntının giderilebileceği öngörüsünde.

BELEDİYELERİN MALİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ…

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş: “Kötüye doğru gidiyoruz, çok zorlanacağız”

“Maaşları çok zorlanarak ödeyebilecek kabiliyetimiz var. Biz çalışanlara hayat pahalılığını yansıtıyoruz ama devlet bize bunu bir yıl sonra yatırıyor. Gelecek yıl için sigorta vs ödemeleri yapılacak ama geçmiş dönem eksiklerinden dolayı sıkıtılar yaşıyoruz. Birçok belediyelere göre evet iyi durumdayız ama yine de durumumuz çok parlak değil, kötüye doğru gidiyoruz, çok zorlanacağız. Emlak gelirimiz yok tek geliriniz su, burada da zam yapmak bunu arttıramayız, o yüzden gelir de neredeyse sabittir.

Belediyeler yasasında değişiklik şart ama altı yıldır bu konu konuşuluyor, hiçbir adım yok. Tüm belediyelerin en büyük sıkıntısı bu…”

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros: “Her şeyimiz tıkırında ödeniyor, reformla ilgili bekliyoruz”

“Mali durumumuz her zaman iyidir. Reformla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Türkiye’de görüşmelerimiz var, burada da çeşitli temaslarda konu açılıyor, genel olarak bir sessizlik oluşuyor, kent belediyelerinden bu yönde bir açıklama gelmiyor. Bizler de neler olacağını merakla bekliyoruz. Bizim gelir ve giderlerimiz denktir. Elektrik ve vergi dairesine taksitlerimiz var ama yatırıyoruz. Bunlar eskiden kalıp birikmiş borçlardır, onun dışında maaşlarımız da elektriğimiz de her şeyimiz tıkırında ödeniyor.”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif: “Sadece hayatımızı idame ettiriyoruz”

“Şimdilik bir sıkıntı yok, hayatımızı idame ettiriyoruz, emekliye olanları uğurluyoruz. 2020’de belediyelerden kesilmesi konuşulan yatırımların kesimi başlarsa biz de diğer birçok belediye gibi batacağız. Reformla ilgili sadece dedikodular var net bir durum yok. Tüm ödemelerimizi yapıp maaş ödüyoruz, proje yapma gücümüz maalesef yok.

Mazot, elektrik, inşaat hırdavat malzemelerinin giderleri dövize endeksli pahalı oldu, döviz düşmesine rağmen ucuzlama olmadı. Giderler arttı ama gelirler aynı yer duruyor. En büyük gider de en büyük gelir de şu an su faturasıdır.

Emlak alanında ise yılda bir ev başlasa buna da mutlu oluyoruz. 20 yıldır kırsal kesim arası verilmeyen bir yerde bu gelirden söz etmek sanırım mümkün değil.”

Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan: “10 yıldır değişmeyen belediyeler yasası değişmeli”

“Mali durumumuzla hiçbir sıkıntımız yok, borcumuz da yok, kendi bütçemizle yaptığımız projeler devam ediyor. Sürdürülebilir bir mali yapımız var, sıkıntımız yok. Uzun vadede de olmayacak gibi görünüyor.

Şu anda Belediyeler Reformuyla ilgili somut bir çalışma yok, bizlere henüz ulaşmadı, net bir şey yok. Ne kadar gerekli olduğu da ayrı bir tartışma konusu. Hükümetler belediyelerin mali yatırımlarını düzeltmek için yıllarca hiçbir adım atmayarak belediyeleri mali çıkmaza soktu, şimdi de reform yapma çalışmasındadır. Bu doğru bir yaklaşım değil. 10 yıldır değişmeyen belediyeler yasası değişmeli, belediyelere yapılan yatırımlar elden geçirilmeli. Yine de belediyeler mali yapısını sürdüremiyorsa ona göre reform gündeme gelmeli.”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya: “Gelirlerimizi belirleyen yasalar 24 yıl öncesine dayanıyor”

“Uzun yıllardır dile getiriyoruz, üzerimizde ciddi bir sorun var. Örneğin personel giderleri hayat pahalılığı ve yatırımlarıyla yüzde 35 civarında arttı. Hiçbir kurum da bunu sağlayıp ilerleyemez, ancak yerinde sayar. Bunun karşısında döviz krizi yaşandı, mazot aldığımız tüm parçalar vs.

Belediler değişiklik yasasının bir an önce yapılması gerek. Reform bekleniyor ama bu belediyeleri her geçen gün aşağıya çekiyor. Bazı belediyelerin farklı sorunları olabilir ama genelde sıkıntılar bu yönde.

Gelirlerimizi belirleyen yasalar 24 yıl öncesine dayanıyor. Her çöp alımı 1,25 kuruştur, bu zararla çalıştığımızı gösteriyor.

Değişiklik yasası bir an önce gündeme gelmeli. Belediyeler reformuyla ilişkilendirilmemeli çünkü ucu açık bir süredir. Ön görülen 2019 Aralık sonu reformun gerçekleşmesidir ama ortada elle tutulur bir çalışma yoktur.

Hazır olan değişiklik yasası geçsin, bekletilmesin diye dilekçe yaptık ama bir noktaya varılamadı. Her geçen zaman kaybımıza… Giderler sürekli artıyor ama gelirler sabit kalıyor.”