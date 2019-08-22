Yere düşürülen cüzdandan para çaldı, tutuklandı

Lefkoşa’da 14 Ağustos saat 08.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bir otobüs durağında Pembe Mütela tarafından düşürülen para cüzdanından 120 Euro ve 105 Türk Lirası çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen B.R. (E-30) tutuklandı.