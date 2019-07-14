Yer gök ağladı: Katırcı ailesi uğurlanıyor...

Katırcı ailesinin, birbiri için atan dört kalbi, birlikte sonsuzluğa uğurlanıyor...

Kaplıca - Yedikonuk arasında, yüzmek için denize giren ve hayatını kaybeden Katırcı ailesinden Ramazan Katırcı, Filiz Katırcı, Merve Katırcı ve Mert Katırcı son yolculuğuna uğurlanıyor.

Öğle namazının ardından Büyükkonuk Mezarlığı’nda defnedilecek olan Katırcı ailesinin dört ferdi, mahşeri bir kalabalıkla uğurlanıyor...

Törene katılan birçok siyasi erk yanında, Katırcı ailesinin dostları ve sevenleri de mezarlığa akın etti.

Faciadan sağ kurtulan 12 yaşındaki Barış Katırcı da mezarlığa geldi.

Hayatını kaybeden baba Ramazan Katırcı'nın annesi ve kız kardeşi taziyeleri kabul ediyor. Aile fertleri güçlükle ayakta duruyor. Sağlık ekipleri kağıda hazır bekletiliyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve birçok bakan ile milletvekili da cenaze alanında...

Cenazeler Büyükkonuk Mezarlığı'na getirildi

Büyükkonuk köyüne geniş güvenlik önlemleri...

Polis, cenazelerin defnedileceği Büyükkonuk köyünde geniş güvenlik önlemi aldı. Köy girişinde bekleyen polis ekipleri yanı sıra köy meydanında ve cami çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.

Fotoğraflar Fehime ALASYA