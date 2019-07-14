Yer gök ağladı: Katırcı ailesi uğurlandı

Katırcı ailesinin, birbiri için atan dört kalbi, birlikte sonsuzluğa uğurlandı.

Kaplıca - Yedikonuk arasında, yüzmek için denize giren ve hayatını kaybeden Katırcı ailesinden Ramazan Katırcı, Filiz Katırcı, Merve Katırcı ve Mert Katırcı son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazının ardından Büyükkonuk Mezarlığı’na defnedilen Katırcı ailesinin dört ferdi, mahşeri bir kalabalıkla uğurlandı.

Törene katılan birçok siyasi erk yanında, Katırcı ailesinin dostları ve sevenleri de mezarlığa akın etti.

Denizdeki faciadan sağ kurtulan 12 yaşındaki Barış Katırcı ise cenaze törenine katılanlar arasındaydı.

Hayatını kaybeden baba Ramazan Katırcı'nın annesi ve kız kardeşi taziyeleri kabul etti. Aile fertleri güçlükle ayakta durdu. Sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve birçok bakan ile milletvekili da cenaze alanında yer aldı.

Cenazeler Büyükkonuk Mezarlığı'na getirildi

Cenazeler alana getirildiğinde annenin feryatları, küçük Barış'ın hıçkırıkları yürek dağladı...

Büyükkonuk köyüne geniş güvenlik önlemleri...

Polis, cenazelerin defnedileceği Büyükkonuk köyünde geniş güvenlik önlemi aldı. Köy girişinde bekleyen polis ekipleri yanı sıra köy meydanında ve cami çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.

Fotoğraflar ve görüntü Fehime ALASYA