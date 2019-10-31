YER-GÖK AĞLADI

Devrim DEMİR

Geçitkale Havaalanı yakınlarında 29 Ekim tarihinde eğitim uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden deneyimli pilot Serkan Özcezarlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Özcezarlı için ilk tören dün sabah saat 10.00 sıralarında Hava Sporları Federasyon’u hangarı önünde gerçekleşti.

İki çocuk babası Serkan Özcezarlı’nın cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, eşi Aysan Özcezarlı ve ikiz kızları Cansu ve Göksu sevenlerinin desteği ile ayakta durmaya çalıştı.

Cenaze törenine Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, CTP Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Meclis Başkan Yrd. Zorlu Töre, GKK Komutan Yrd. Tuğgeneral İbrahim Dağman, yetkililer, Hava Sporları Federasyonu yetkili ve üyeleriyle sevenleri katıldı.

Konuşmalar yapıldı omuzlarda taşındı

Serkan Özcezarlı için düzenlenen ilk törende Özcezarlı’nın biyografisi okunarak, saygı duruşunda bulunuldu.

Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ve Başbakan Ersin Tatar konuşma yaptı.

Gerçekleşen törenin ardından, Özcezarlı arkadaşlarının omuzlarında taşınarak cenaze arabasına yerleştirildi.

Ayrık da cenazeye katıldı

Özcezarlı için ikinci tören Cihangir köyünde gerçekleşti. Sevenleri camiyi doldurdu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eşi Oya Talat da Cihangir Camilisinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Düşen uçağın çekimlerinde kullanıldığı "Müstakbel Aile" filminin yönetmeni, oyuncu İlker Ayrık da cenazeye katılanlar arasındaydı.

Annesi ve eşi tabuttan ayrılmak istemedi

Beklenemeyen ölümü ile ülkede büyük üzüntü yaratan Serkan Özcezarlı’nın cenazesinde, eşi ve annesi tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Özcezarlı’nın iki ay önce de babasını kaybettiği öğrenilirken, annesi ve eşinin feryadı yürekleri yaktı.

Omuzlarda mezarlığa taşındı

Cihangir Camisinde düzenlenen töreninin ardından, Serkan Özcezarlı’nın tabutu mezarlığa kadar omuzlarda taşındı. Özcezarlı anne ve eşinin feryatları arasında sonsuzluğa uğurlandı.

Hava Sporları Federasyonu önünde sona eren törenin ardından pilot Serkan Özcezarlı’nın cenazesi Cihangir Camisine getirildi. Özcezarlı’nın eşi ve annesi tabuta sarılarak göz yaşı döktü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da cenaze törenine katılanlar arasındaydı.

Çekimleri Kıbrıs'ta devam eden "Müstakbel Aile" filminin yönetmeni, oyuncu İlker Ayrık da cezaneye katılanlar arasındaydı.

Özcezarlı'nın cenazesini arkadaşları omuzlarda taşıdı

Geçitkale Havalanı'ndaki törende Serkan Özcezarlı hayatı ve havacılıcık alanındaki başarıları anlatıldı ardından Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra tören sona erdi, Özcezarlı'nın cenazesi öğle namazının ardından Cihangir mezarlığına defnedilecek.

Serkan Özcezarlı'nın eşi ve kızları taziye kabul etti. Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaslı aileye taziyelerini iletti.