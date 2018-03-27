Yenişehir’de yurt projesi "Anayasa'ya aykırı"

Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber, Yenişehir’deki devlet arazisinin yurt yapılması amacıyla İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu açıkladı.

Siber, “Yenişehir’deki sorun, arazinin kiralanma usulüyle ilgiliymiş gibi bu konuda savcılık görüşüne başvurmak, esas hukuksuzluk olan konunun özünden kaçmadır” şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Siber, geçmişte bu şekilde Anayasa’ya aykırı kiralanmış binlerce dönüm arazinin verilmesinin söz konusu arazinin kiralanmasını haklı kılmadığını vurguladı.

Siber, Yenişehir’de yaşanan sorunun kiralamanın yasal veya etik olup olmamasında değil, eşdeğercinin hakkını koruma amacı taşıyan ilgili Anayasa maddesinin çiğnenmesi olduğuna da dikkat çekti.

Siber’in yaptığı açıklama şöyle: Yenişehir’de Devlet’e ait arazinin yurt yapılması amacıyla İTEM Yasası kapsamından çıkarılması Anayasa’ya aykırıdır.

1- Haftalardır Yenişehir’de yurt yapılması amacıyla bir şirkete rezerv olarak verilen arazinin hukuka uygun olup olmadığı tartışılmaktadır.

2- Hatırlanacağı gibi Başbakan olduğum dönemde usulsüz arazi kiralamalarını, alınan savcılık görüşü doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararı ile iptal etmiştik.

3- Hem Başbakanlık hem Meclis Başkanlığı görevlerimde benzer durumlar için aldığım savcılık görüşlerine dayanarak, Yenişehir’deki arazinin İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu net olarak söyleyebilirim.

4- Benzer arazi konulardaki tüm savcılık görüşleri başbakanlığın arşivindedir. (12 Mayıs 2004, 15 Temmuz 2013,13 Haziran 2017 tarihli görüşler).

5- Başbakanlık ve Meclis Başkanlığım dönemlerinde Anayasa’ya aykırı olarak devlet arazilerinin İTEM yasası kapsamından çıkarılmaması gerektiği konusunda basına açıklama yapmış, ayrıca bu tür usülsüz kiralamaların olmaması için Sayıştay’a da yazı yazmıştım.

6- Geçmişte bu şekilde Anayasa’ya aykırı kiralanmış binlerce dönüm arazi verilmesi, hukuk devletinde bu arazinin kiralanmasını haklı kılmaz.

7- Yenişehir’deki sorun, arazinin kiralanma usulüyle ilgiliymiş gibi bu konuda savcılık görüşüne başvurmak, esas hukuksuzluk olan konunun özünden kaçmadır.

8- Sorun kiralamanın yasal veya etik olup olmamasında değil, eşdeğercinin hakkını koruma amacı taşıyan ilgili Anayasa maddesinin çiğnenmesindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.