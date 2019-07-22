Yenişehir’de bazı sokaklara yarın elektrik verilemeyecek
Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesindeki bazı sokaklara yarın 8 saat boyunca elektrik verilemeyecek.
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Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesindeki bazı sokaklara yarın 8 saat boyunca elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 09.00-17.00 saatleri arasındaki kesintiden Şht. Kemal Ali Ömer Sokak, Şht. Mustafa Salih Sokak ve Şht. Mustafa Behiç Sokak etkilenecek.
Elektrik kesintisi, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak vinç kurma çalışması nedeniyle uygulanacak.
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