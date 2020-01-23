Yenişehir’de 2018 yılında mahallerine öğrenci yurdu yapılacağı gerekçesi ile ayaklanarak sokağa inen mahalle sakinleri yasta.

Mahalle sakinleri ile birlikte sandalyeleri ile yol içerisinde oturup eylemlere aktif şekilde katılan ve kısa süre önce yaşama veda eden Rasiha Anıl ve Ünal Akifler’in ardından, Naile Taşbel de hayatını kaybetti.

Açıklama yaptılar…

Şht Biray Mustafa Sokak’ta (İhtiyat Sandığı karşısı Anadolu Ajansı yanı) Eşdeğer olarak ayrılan ve ancak kamu yararı için Bakanlar Kurulu kararıyla kullanılabilecek olan 2 arsanın (dönemin maliye bakanının oğluna anayasanın kamu yararı ilkesine uyulmayarak özel yurt yapılmak üzere kiralanması işlemleri karşısında sokağa inen mahallelinin Rasiha nene’si ve Ünal amca’sından sonra Naile teyze'sini de toprağa verdi.

Söz konusu arazi gibi daha birçok araziyi, 4‘lü koalisyon hükümeti döneminde, bir ortağın diğer ortaklarından habersiz olarak yasalara aykırı şekilde ihaleye çıkılmadan kendi ailesine kiralaması ve bunun ortaya çıkmasının ardından, feveran eden bir hükümet ortağı hükümeti bozmuştu.

Süreç içerisinde konu ile ilgili herhangi iptal kararı üretilmemiş, Mahalleli "Yatırımcı yatırım yapmaktan vazgeçti" söylemleriyle uyutulmuştur. Mahallelinin, Lefkoşa'nın yeşil alan ihtiyacı doğrultusunda "yeşil alan yapılsın" isteklerine Lefkoşa Türk Belediyesinin de duyarsız kalmasıyla, konu gündemden düşürülmüş ve uykuyu yatırılmıştır. Bunu fırsat olarak gören bakanının oğlunun özel şirketi, bahse konu arazileri arazi simsarları aracılığı ile Kıbrıslı Rum mal sahiplerinden satın almak için girişimlerde bulunduğu iddiaları da ortaya çıkmıştır.

Bütün bunların karşısında kararlı bir şekilde durmayı bilen mahalle sakinlerinden Naile Teyzemize tanrıdan rahmet, yaslı ailesine de başsağlığı dileriz. Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi haksız kazanç ve rant sağlayanların karşısında durmaya ve Yenişehir Mahallesini korumaya devam edecektir.