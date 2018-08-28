Yenişafak: “Ada'ya acil deniz üssü”

Türkiye’de yayınlanan ve iktidardaki AKP çizgisi ile bilinen YENİŞAFAK Gazetesi’ne göre; “Türkiye'nin acil olarak KKTC'de kapsamlı bir deniz üssü kurması gerekiyor”

Bugünkü manşetinden bir haber yayınlana gazete, TC Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından TC Dışişleri Bakanlığı’na sunulan öneride, Türkiye’nin KKTC’de uygun bir mevkide deniz üssü kurması gerektiğinin belirtildiğini yazdı.

Yine gazeteye göre; “Halen Geçitkale’deki sivil hava meydanı, bölgede güvenliği tesis eden Türk askerinin ihtiyaçları doğrultusunda aktif edilmeye çalışılıyor”

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