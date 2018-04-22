Yenilmez Lefke:  2-1

K-Pet Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Lefke geriye düştüğü karşılaşmada Küçük Kaymaklı’yı 2-1 mağlup etti. 16 Ağustos Stadı’nda oynanan mücadelede Lefke’ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Semih Ünaldı ve 66. dakikada Yılmaz Şipal kaydederken, Küçük Kaymaklı’nın tek sayısı 23. dakikada Hüseyin Sadıklar’dan geldi. Karşılaşmada Lefke’den Arif Solkanat ve Küçük Kaymaklı’da Hüseyin Sadıklar kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar. Lefke aldığı galibiyet ile puanını 41’e yükselterek Küçük Kaymaklı ile puanlarını eşitlemiş oldu.

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Timur E. Bodi***, Yusuf Bakar***, Şakir Azizoğlu***

LEFKE

Mehmet Özeralp***

Arif Solkanat***

Aykut Esmeraslan***

Candy Augustine***

Rahmi Çelik***

Burak Koçar**

(Dk.78 M. Toros)**

Semih Ünaldı***

Kasım Tağman***

Kaan Savaşkan**

Çağrı Kıral***

Yılmaz Şipal***

TD: Hakan Sermaye

K. KAYMAKLI

Ali Duvarcı**

Mehmet Kaygısız**

Berkem Nurdal**

Uğur Gök***

Bahadır Göçben**

Yusuf Özbahar***

(Dk.85 Yaşar)

Hüseyin Sadıklar***

Bayram Anday**

(Dk.85 Erce)

Yağış Gencay**

Konan Malon**

(Dk.61 Tuğrul)**

Hüseyin Adal***

TD: Mehmet Ali Özgürgün

GOLLER: Dk.58 Semih Ünaldı, Dk.66 Yılmaz Şipa(Lefke), Dk.23 Hüseyin Sadıklar(K.Kaymaklı)

KIRMIZI KART: Dk.75 Arif Solkanat (Lefke), Dk.57 Hüseyin Sadıklar (K.Kaymaklı)

Fotoğraf: Recep ÖZKAMALI