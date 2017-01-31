Yeniler golle başladı

K-Pet Süper Lig’de 16’ncı hafta karşılaşmaları tamamlandı. Ara transfer döneminde Süper Lig kulüplerine dahil olan bazı yerli ve yabancı oyuncular ilk karşılaşmalarında gol atma başarısı gösterdi. Atılan gollerin bazıları galibiyeti getirirken, bazıları üç puan için yeterli olmadı.

Musa, Uğur ve Nnaemeka

Küçük Kaymaklı’dan Binatlı’ya transfer olan Musa Şanlıer, yeni takımı ile çıktığı ilk lig maçında takımının tek golünü atarak galibiyette ön plana çıkan isimlerden oldu. Küçük Kaymaklı’nın Mağusa Türk Gücü’nden renklerine kattığı Uğur Gök ise, yeşil siyahlıların Lefke’yi 1-0 mağlup ettiği maçtaki tek golün sahibiydi. Haftayı Baf Ülkü Yurdu karşısında 3-0’lık farklı skorla galip tamamlayan Gençler Birliği’nde ise eskiden takımda forma giyen ve ara transferde yeniden kadroya dahil edilen Nnaemeka Uzor da skora 1 gollük katkı yaptı.

Golleri yeterli olmadı

İkinci yarının ilk maçında bazı oyuncuların attığı goller ise takımlarının galibiyetine yeterli olmadı. Haftanın açılış maçında, Leymosun Derbisi’nde karşı karşıya gelen Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı’nın yeni transferleri gol atsa da bu goller galibiyeti getirmedi. Türk Ocağı’nda K.Kaymaklı’dan transfer edilen yeni takımı ile ilk maçında derbinin ilk golünü attı. Doğan Türk Birliği’nde ise yabancı oyuncu Joel Tshimba, uzatmalarda attığı golle maçın 2-2 berabere bitmesini sağladı. Yenicami deplasmanında 2-1 kaybeden Yalova’da tek golü Binatlı’dan transfer edilen Abia İsrael kaydederken, Cihangir’e 4-1’lik skorla mağlup olan Dumlupınar’ın tek sayısını eski bir Cihangirli olan İsmet Pehlivan filelere gönderdi. Ancak bu goller sadece teselli oldu.