YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Dünyamızın son 300-350 yıllık geçmişinde sanayi devrimleri yer yüzündeki hayatı olağanüstü değiştirirken insanoğlunun gelişen teknolojiler ve buna bağlı olarakta ortaya çıkan ihtiyaçları sebebiyle hiç olmadığı kadar doğal kaynaklar tüketilmeye başlanmıştır. Sürekli yeni teknolojilerin hayatımıza girmesi, yaşam döngümüzü değiştirmesi ve şekillendirmesi ile yer kürenin tahribatıda korkunç seviyelere gelmiştir.

Yeni teknolojiler özellikle 20. Yüzyıl içinde yaşanan dünya savaşları, sanayi hamleleri fosil yakıtlara olan ihtiyaçları da arttırmış ve Dünyada petrol ve gaz tüketimine bağlılık sebebiyle GSYH bakımından yeni zengin ülkeler literatüre girmiştir. Küresel pazarda rezerv açısından Rusya, İran, Suudi Arabistan, ABD, BAE, Kuveyt gibi ülkeler sahip oldukları rezervlere bağlı olarak ekonomik anlamda söz sahibi olmaya başlamışlardır. Günümüzde dünya toplam enerji üretimindeki en yüksek pay %87 ile fosil yakıtlardadır. Yenilenebilir enerji kaynakları %6, nükleer enerji ise %7’lik paya sahiptir. Dünyadaki petrol rezervlerinin ömrünün 45-50 yıl arasında olduğu düşünülecek olursa yenilenebilir enerjinin önemi daha da belirginleşmektedir.

Yenilenebilir enerji dediğimizde; güneş, rüzgar ve jeotermal başta olmak üzere 3 ana kaynak temiz yakıt olmaları ve çevresel olmaları sebebiyle odak noktaları halindedir. Dünya üzerinde bağımsız enerji üretmeye istekli ülkeler coğrafik, iklimsel avantajlarına bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynakları üretimi için gerekli çalışmaları başlatmışlardır. Üretime geçmeyi teşvik eden unsurların başında ise ülkelerin bu alanda uyguladıkları teşvikler yatırım indirimleri yer almaktadır. Küresel yenilenebilir enerjinin geldiği noktaya özet bir bilgi vermek gerekirse 2018 yılı itibari ile küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2.378 GW’a yükselmiştir. Daha bu konuda alınacak çok fazla yol ve geliştirilmesi gereken teknolojiler bulunmakla beraber toplam bilincin artması en önemli unsurdur. Geleceğin üzerimize verdiği sorumluluk çocuklarımıza temiz ve güvenli bir gelecek, daha az yıpratılmış bir yeryüzü sunmaktır. KKTC’deki yenilenebilir enerji kaynakları ağırlıklı solar enerji yöntemi ile güneş enerjisinden faydalanmak yönündedir. Bireysel ve Kurumsal bazdaki yatırımcılar için çok ciddi teşvik modelleri olmasa da bu yatırımlar son yıllardaki geri dönüşüm süreleri ve geleneksel olarak kullanılan elektriğin her geçen yıl maliyetinin daha da artması sebebiyle çok daha yüksek adetlerde yatırımcıları cezbetmektedir. Bireysel bazdaki konut tipi solar enerji yatırımları güncel elektrik fiyatları ile 5-6 yıl içinde yatırımı amorti edebilmektedir. Yatırımın fizibilitesinden daha önemli olan ise sürdürülebilir enerjiye sahip olmak ve KKTC’nin sahip olduğu iklim ile yılın çok büyük bölümünde enerji üretebilecek bir yapıda olmaktır. Konut başına elektrik üretiminin KKTC’de 7 kws olduğu düşünülürse toplam enerji tüketiminin %32’lik kısmı konutlardan kaynaklanmaktadır.

Asbank olarak çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik bireysel ve kurumsal olarak çok farklı yatırım kredileri ve finansman olanakları sağlıyoruz. Şunu biliyoruz ki yenilenebilir enerji için atacağımız her adım bizim doğa ile uzun yıllar dost olarak kalabilmemizi ve gelecek nesillerin çok daha sağlıklı ve güvenilir bir dünyada yaşamasına olanak verecektir. Teknoloji ve doğayı bir yerde buluşturmak gerekiyorsa bu yol yenilenebilir enerji alanındaki yetırımlar ve yeni teknolojilerden geçmektedir.

Çağatay Karip

Asbank Genel Müdür