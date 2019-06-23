Yenikent'te ev yangını

Yenikent’te bugün sabaha karşı Şeren Sözgen’e ait ikametgâhın mutfağındaki buzluğun aşırı ısınması sonucunda yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu mutfak ve içerisinde bulunan elektronik eşyalar tamamen yandı, oturma odasında bulunan klima iç ünitesi eridi ve tüm evin iç kısmı islenerek hasara uğradı. Soruşturma devam ediyor.