Yenikent’e yeni bir tat: Bind Chocolate

1971 yılında kurulan Bind Chocolate markası, Belçika, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerin dünyaca ünlü yapım ustaları ile çalışarak bugüne geldi. Türkiye’nin ilk butik çikolata üreticisi olma özeliğini taşıyan Bind Chocolate markası kakao tercihini Gana ve Ekvator bölgesinden temin ederek %100 gerçek çikolata üretimi yapan firmadır. Markanın en büyük özellikleri ise tüm ürünlerinin el yapımı olmasıyla birlikte doğal içerikler ile üretilmesi ve koruyucu madde içermemesidir.

Açılış kokteylinde mağaza kurucu direktörü Aydanur Arar, eşi Armar Group direktörü Murat Arar ve kızları Nesrin Buke Arar hazır bulunurken Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Bind Chocolate Türkiye marka direktörü Mehmet Yasubuğa davetliler arasındaydı. Açılışa ayrıca Arar ailesinin yakın dostları, çok sayıda milletvekilleri de katıldı. Çello ve gitar ile yapılan canlı müzik eşliğinde davetliler çikolata tadarken keyifli bir akşam geçirdiler.