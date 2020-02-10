Yenierenköy’de erkek cesedi bulundu

Yenierenköy’de bu sabah tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 09:30 sıralarında, Yenierenköy'de tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu. Polis, bulunan cesedin kimlik tespitini henüz yapamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fotoğraflar: BRT