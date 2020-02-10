Yenierenköy’de erkek cesedi bulundu
Yenierenköy’de bu sabah tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu
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Yenierenköy’de bu sabah tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 09:30 sıralarında, Yenierenköy'de tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu. Polis, bulunan cesedin kimlik tespitini henüz yapamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Fotoğraflar: BRT
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