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Yenierenköy’de erkek cesedi bulundu

Yenierenköy’de erkek cesedi bulundu

Yenierenköy’de bu sabah tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu

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Yenierenköy’de bu sabah tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 09:30 sıralarında, Yenierenköy'de tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu. Polis, bulunan cesedin kimlik tespitini henüz yapamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Fotoğraflar: BRT

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