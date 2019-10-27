Yenierenköy’de ceviz büyüklüğünde dolu

Kıbrıs’ı son bir haftadır süren yağışlı hava Yenierenköy'ü de etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki kar görünümlü dolu Yenierenköy'ü beyaza bürüdü. Bölge sakinleri, doluyu hem heyecanla hem de endişe ile karşıladı. Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise oldukça ilgi gördü.

Fotoğraflar sosyal medya/ Gül Ay