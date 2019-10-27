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Yenierenköy’de ceviz büyüklüğünde dolu

Yenierenköy’de ceviz büyüklüğünde dolu

Ceviz büyüklüğündeki kar görünümlü dolu Yenierenköy'ü beyaza bürüdü.

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Kıbrıs’ı son bir haftadır süren yağışlı hava Yenierenköy'ü de etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki kar görünümlü dolu Yenierenköy'ü beyaza bürüdü. Bölge sakinleri, doluyu hem heyecanla hem de endişe ile karşıladı. Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise oldukça ilgi gördü.

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Fotoğraflar sosyal medya/ Gül Ay

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