Yenierenköy’de bir yeni vaka

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Başkan Yeşilırmak, sosyal medya paylaşımında, covid-19’a bağlı olarak artan yerel bulaş üzerine gerekli önlemlerin alındığını dile getirdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemini hatırlattı.

Paylaşımda; “Değerli Bölge Halkım, Son dönemde yerel bulaşın kontrolsüzce artması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntıları geçmişte olduğu gibi yine hep birlikte aşacağız. Bölgemizde de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir ve gerekli önlemler alınmaktadır. Vatandaşımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sağlık bakanımız ile yaptığımız görüşmede bulaşın kaynağı olan ortamda bulanan vatandaşlarımıza pcr testi yapılacaktır. Önce kendiniz, sonra sevdikleriniz için kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına ayrıca uymanızı rica ederim” açıklamasında bulundu.