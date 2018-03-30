Yenierenköy’de ATEŞ YANDI!

Fehime ALASYA

Kapısına kilit vurulan Yenierenköy Belediyesi çalışanları ve bölgede ilgili 12 muhtar, ‘112 belediye çalışanın işten durdurulacağı’ duyumu üzerine dün yol üzerinde ateş yakarak eylem gerçekleştirdi.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, 112 çalışanın durumuyla ilgili formül üretileceğini ve bunun başbakanlığa sunulacağını ifade ederken, Yenierenköy Belediyesi Meclis Üyesi Ali Nalbant ise çalışanların işten çıkarılması durumunda eylemlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Başbakan Tufan Erhürman, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile haftalık olağan toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan gelişmelere ilişkin ‘Radikal tedbirler almak şart’ dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, Yeni Erenköy ve Karpaz Belediyeleri’nin birleştirilmesi formülü üzerinde çalışıldığını belirterek, radikal tedbirler alınması gerekliliğinin altını çizerken, bunu yaparken de çalışanların haklarını korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya:

“Cumaya dek de çalışmaları tamamlayıp başbakana formüllerimizi sunacağız”

“Bölge muhtarlarının yaptığı bir eylemdi, bizim dışımızda gelişen bir olaydır. Bizim yarın çalışanlarımızla toplantımız olacak. Ben de bugün Başbakan ile yeniden telefoniyen görüştüm. Biz çalışanlarımızla önümüzdeki Cuma gününe dek çalışmalarımızı yapacağız ve yeniden başbakanla görüşeceğiz.

Cuma gününe dek çalışmalarımız sürecek.

Şunu söylemek isterim ki belediyelerin birleştirilmesi konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Biz bu projeye destek veriyoruz ama bizi sıkıntıya sokan tarafı içeriğidir.

Başbakanın belediye kapanacak, Dipkarpaz belediyesi ile birleştirilecek ve 112 çalışanın işine son verileceği şeklinde açıklaması oldu. Bize böyle bir formül üzerinde çalıştıklarını daha önce ifade ettiklerinde bunu kabul edemeyeceğimizi belirtmiştik. Belediyeler birleştirilsin ama 112 çalışanımız da bizim için birinci önceliğimizdir.

Bu 112 çalışanla ilgili, onların geleceği ile ilgili neler yapabiliriz diye çalışacağız, formüller üretecek ve bunları başbakana sunacağız.

Yarın çalışanlar ile görüşüp, önümüzdeki Cumaya dek de çalışmaları tamamlayıp başbakana karşıt bir görüş sunacağız. İçerik konusunda bilgi vermem mümkün değil.

Bunun dışında ben ihtiyatlı iyimserim, umarım bu konuyu kimse mağdur olmadan çözeriz.

Aksi bir durumda 112 kişinin işten çıkarılmasına karşın BES olarak tüm yasal haklarımızı da kullanacağımızı söylemek isterim.”

Yenierenköy Belediyesi Meclis Üyesi Ali Nalbant:

“112 çalışanın işten durdurulduğunu söylendi, bu yüzden ayaklanma oldu”

“Eylemlerin dozu artacak, eğer bu 112 kişi işten durdurulmuşsa eylemler daha da büyüyecek. Bu çalışanlar geçekten mağdur. Evinde elektrik olamayan çalışanlar var, çocuğu hasta doktor parası bulamayanlar var, sosyal güvenceleri zaten yok.

Başbakan bizi yaklaşık 2 hafta önce toplantıya çağırdı ve bize ne karar çıkarsa çıksın belediye meclisi önüne gelecek dedi ama öyle bir şey olmadı.

Üstelik aldığımız duyuma göre atanan üyelerin de meclis üyelikleri iptal edilmiş.

İşçiler atıldı diye dedikodu yayıldı. Bu yüzden herkes ayaklandı. Bize sendika başkanı 112 çalışanın işten durdurulduğunu söyledi.

O yüzden ayaklanma oldu, belediye çalışanları, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinin gerçekleştirdiği eyleme bölge halkı da destek verdi.”

Başbakan Tufan Erhürman:

“Çalışanların haklarını koruyarak bunu yapmaya çalışıyoruz”

Öte yandan Başbakan Tufan Erhürman, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile haftalık olağan toplantısı sonrası gerçekleşen basına toplantısında Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman, Yeni Erenköy ve Karpaz Belediyeleri’nin birleştirilmesi formülü üzerinde çalışıldığını belirterek, radikal tedbirler alınması gerekliliğinin altını çizdi.

Başbakan Erhürman’ın Yeni Erenköy Belediyesi’ne ilişkin açıklamaları şöyle:

“Radikal tedbirler alınması gerekir. Bu radikal tedbirler üzerine de çalışılıyor. Bunu geçen Cuma da söylemiştim, Erenköy ve Karpaz Belediyeleri’ni birleştirilmesi formülü üzerinde çalışılıyor. Elbette bu formül, sancısız bir formül olmayacak çünkü bugüne kadar yapılmaya çalışılan şey şu oldu; geçici tedbirlerle sorunu ertelemek ve yeniden önümüzde bulmak. Bizden önceki hükümet maaşları ödemedi, biz geldik ve bu sorunu kucağımızda bulduk, 7aylık maaş açığı var. 2006’dan 2016 yılına kadar işçilerin sosyal yatırım açığı var, şu anda çalışmıyorlar, maaş almamaya devam ediyorlar ama ‘her şey yolunda da hükümet radikal tedbir almaya yöneliyor’ algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok, ortada çok ciddi kangrenleşmiş yara var ve bu yaraya da bu hükümet daha öncekiler gibi palyatif, ‘çözüm’ ile yaklaşmak yerine kalıcı çözümlerle yaklaşmaya çalışıyor. Çalışanların haklarını da koruyarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Çalışanların haklarını korumak, daha önceki yöntemlerde olduğu gibi olmayabilir. Çalışanların sorunlarına göz yummak, çalışanların hakkını korumak demek değildir. Çalışanın hakkını gerçekten koruyacak tedbirler üzerine çalışıyoruz. Çalışanların hakkını korumak için Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı uzun süredir formüller üzerinde çalıştı. Çalışanların eylem yapması gündemde, eylem yapmak onların hakkıdır. Ama biz dört parti olarak bu çalışanlarla en kısa sürede bir araya gelip, aynı ortamda bu çözüm önerilerini kendileri ile paylaşacağız”.