Yenierenköy Belediyesi anahtarı ve istifalar İçişleri’nde

Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kadı, Belediye’nin anahtarı ve istifaları İçişleri Bakanlığı’na getirdi.

16 aydır elinden geleni yaptığını ifade eden Başkan Vekili Kadı, “Olmuyor. 112 personel var. 13. Maasş dahil 5 aydır maaş alamıyorlar” dedi.

Kadı’nın ifadeleri şöyle:

“Başkan vekili olduğumda tabloyu biliyordum ama yalnızca ekonomik sorun olduğunu biliyordum. Personel çalışmıyor, katkı koymuyor. Gelir 50 bin TL’ydi, şu an 200-250 bin TL’ye çıktı ama halk katkı koymuyor o yüzden gelir düştü.

Çalışanların hemen hepsi ikinci iş yapıyor. Personeli ödemek için 1 milyon 400 bin TL gerekiyor. Dün dahil mazot borçları ile ilgili belediyeye dava dosyası geldi.”

Öksüzoğlu: YSK’ya yazı yazılacak, gelen cevaba göre hareket edilecek Yerel Yönetimler Müdürü Öksüzoğlu, çalışanların emek verip karşılığını alamadığını , belediyedeki yapının kronikleştiğini ifade etti.

Öksüzoğlu, “Başkan Vekili ve Meclis Üyeleri zoraki istifaya sürüklendi. Konu Bakan’ın gündeminde, istifaları aldık Yüksek Seçim Kurulu’na yazı yazılacak, gelen cevaba göre hareket edilecek” dedi.

Köklü çözüme ihtiyaç var. Kayyum atanması ile ilgili yorum yapamam. Hızlı ve yasaya göre hareket edeceğiz.



Kadı, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürüne Belediyenin anahtarını ve istifaları sundu.



Anahtar ve istifalar teslim edildi