Yenidüzen'in manşeti Cyprus Mail'e haber oldu

Yenidüzen'de bugün “Yüz milyonlarca Euro’luk tazminat talebi yaratılabilir” başlığıyla manşetten yayımlanan haber, Güney Kıbrıs'ta çıkan günlük İngilizce gazete Cyprus Mail'de de haber oldu.

Cyprus Mail, Yenidüzen'e dayandırdığı haberine "Kıbrıslı Türk avukat hükümeti AİHM'e götürdü" başlığını attı.

Yenidüzen'in haberinde Avukat Murat Metin Hakkı'nın, Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’na ait güney Lefkoşa’daki 4.5 dönümlük arazi üzerinde bulunan 4 binayla ilgili güneyde iç hukuk yolunun tüketildiği, davanın AİHM’e taşındığına dair açıklamaları yer alıyor.

Haberde, AİHM'de dosyalanan iki davanın, Kıbrıs’ın güneyinde mal bırakan Kıbrıslı Türkler ve mirasçıları için milyonlarca Euro tazminat talebini gündeme taşıyabileceği belirtiliyor.