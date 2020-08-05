Yenidüzen’in haberi güneydeki basında.. “Kıbrıslı Türk Malları İçin AİHM’e”

Yenidüzen’in “Yüz milyonlarca Euro tazminat talebi yaratabilir” manşeti adanın güneyinde yankı yarattı, Rumca gazeteler röportaja geniş yer verdi.



Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’na ait Lefkoşa’nın güneyinde 4 buçuk dönümlük arazi üzerinde bulunan 4 binayla ilgili olarak, güneyde iç hukuk yolunun tüketildiği ve davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşındığı konusunda Yenidüzen’de yer alan Ödül Aşık Ülker’in özel röportajla ilgili haberler, güneyde gazetelere konu oldu.



Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Milyonlar İstiyorlar- Kıbrıs Türk Vakfı Özgür Bölgelerdeki Mülkü İçin AİHM’e Başvurdu”, Alithia “Kıbrıslı Tükler AİHM’de Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Milyonluk Tazminatlar İstiyor”, Politis “Kıbrıs Türk Malları İçin AİHM’e”, Haravgi ise “Kıbrıs Türk Malları İçin AİHM’de Davalar- Tazminat Olarak Milyonlarca Euro Ödenmesi Olası Bir Konu” başlıklarıyla gelişmeyi okurlarıyla paylaştı.