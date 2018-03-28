YENİDÜZEN’e üç ödül

Levent ÖZDAĞ

17. Kutlu Adalı Basın Ödülleri, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde dün akşam düzenlenen törenle verildi. YENİDÜZEN’in araştırmacı gazetecisi Sevgül Uludağ, Basın-Sen Özel Ödülü, spor muhabiri Eren Şişik de “Yedek Kulübesine Dürüm Çağırdı” haberi ile En İyi Spor Ödülüne layık görüldü. Mesleğe emek verenler dalında YENİDÜZEN Gazetesi yazarı Eralp Adanır da ödüle layık görüldü.

Ödül töreni Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Kutlu Adalı adına hazırlanan özel video konuklara gösterildi.

Ödül törenine, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Basın Sen Başkanı Ali Kişmir, Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Christos Christofides, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı, Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak, gazeteciler ve konuklar katıldı.

Kutlu Adalı Basın Ödülleri, Basın – Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ve Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında bir araya gelen jüri tarafından belirlendi.