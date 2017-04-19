YENİDÜZEN’e teşekkür

Bu yıl 2.kez düzenlenen ve yüksek katılımla gerçekleşen 2.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu ile ilgili olarak YENİDÜZEN Gazetesi’ne teşekkür plaketi takdim edildi. YENİDÜZEN’in bisiklet turuna yaptığı katkılar için teşekkür eden Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, gazeteye giderek teşekkür plaketini YENİDÜZEN Spor Şefi Burhan Gürkan’a takdim etti. Spor basınının bisiklet turuna gösterdiği ilgiden memnun olduğunu kaydeden Adademir, “Spor basını sayesinde ikincisi gerçekleşen bisiklet turunu kapsamlı bir şekilde duyurduk.”dedi.