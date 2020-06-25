YENİDÜZEN’E ‘ÖZEL JET’ ÖDÜLÜ

Geleneksel olarak her yıl Basın Emekçileri Sendikası’nın öncülüğünde düzenlenen Kutlu Adalı Basın Ödülleri’nde “Özel Jet Skandalı” haberi nedeniyle YENİDÜZEN Haber Merkezi’ne özel ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Basın-Sen, daha önce vereceğini açıkladığı ödüllere, skandalı ortaya çıkaran YENİDÜZEN’in haberini de ekledi.

Basın-Sen şu açıklamayı yaptı:

Bu yıl ödül töreninin 6 Temmuz’da, yani Kutlu Adalı’nın katledildiği tarihin yıldönümünde düzenlenecek olması elbette ki verilecek olan ödülleri bir o kadar daha anlamlı kılıyor.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, bu ödüllerin verilme amacının başında hem basın kuruluşlarını hem de basın emekçilerini teşvik etmek gelmektedir.

Bu herhangi bir şekilde yarış değildir.

Dağıtılan ödüller, bir basın kuruluşunun veya bir basın emekçisinin diğerinden daha iyi olduğunu göstermiyor. Sendika olarak amacımız bu mesleğe hakkı ile katkı yapan kesimleri ve kişileri Kutlu Adalı ödülü vererek teşvik etmek, yaptıkları işe daha sıkı sarılmalarını sağlamak ve emeklerinin karşılığını manevi de olsa almalarını sağlamaktır.

Bu çerçevede bu yıl 6 Temmuz’da gerçekleşecek Kutlu Adalı Basın Ödülleri ile ilgili Basın Emekçileri Sendikası’nın yaptığı son toplantıda, sendika yönetiminin inisiyatifinde olan Basın-Sen Özel Ödülü’nü bu yıl ikiye çıkarma kararı alınmıştır.

Bu ödüle daha önce açıklandığı gibi Gazeteci Serhat İncirli layık görülmüştü.

İkinci ödüle ise, sendika yönetim kurulu kararı ile son yıllarda yapılan en etkili ve ülke gündemini meşgul eden, bir bakanın görevden alınmasına neden olan ve hükümeti dağılma noktasına getiren “Özel Jet Krizi” haberinin altına imza atan Yenidüzen Haber Merkezi layık görülmüştür.

Yine pandemi süreci öncesi belirlenen ancak yapılan ilk açıklamada gözden kaçan Yılın En İyi Spor Ödülü de bu yıl İbrahim Özsoy’a verilecektir. Pandemi sürecinin etkisi bizlere bazı eksiklikler yaşatmıştır.

Bu nedenle gelecek yıldan itibaren ödül töreninin bazı kategorilerine belirli kıstaslar getirilmesi için çalışma başlatılırken, her yıl olduğu gibi birçok örgütten oluşan kurul tarafından ödüllerin karara bağlanmasına devam edilecektir.

İnanıyoruz ki, bu ödüller hedeflendiği şekilde ödüle layık görülen basın kuruluşları ile basın emekçilerini daha çok teşvik edecektir ve mesleğimize katkısı fazlasıyla hissedilecektir.

Ödüle layık görülen tüm basın kuruluşu ve basın emekçilerini tekrardan kutlarız.

Yaşasın Adalı, yaşasın ifade özgürlüğü.