YENİDÜZEN: ZOR KOŞULLARI AŞARAK AYAKTA KALAN ENDER GAZETEMİZ

Yenidüzen gazetesinin 42.yılını kutladık.. Küçük ve her dönem siyasi çalkantılar geçiren bu toplumda, sol çizgideki muhalif bir gazetenin büyüyerek yaşaması mucizedir..

Kıbrıs gazetecilik tarihi, Yenidüzen gazetesi kurucuları CTP gönüllüleri ve yetkililerini, gazeteyi çok zor koşullarda çıkaran emekçiler ve yazarlarını hep anacaktır..

Zaman değiştikçe gazetemiz ilk dönemlerdeki "parti bülteni" çizgisini, özünü kaybetmeden daha geniş halk kitlelerine açma cesaretini gösterebilmiştir.

1989'da " Siyasi Partilere ve öncelikle CTP’ye "Kadın Kotası" getirmek için YENİDÜZENİ bir yazar olarak bu amaçla bir platform gibi kullanmama izin veren gazete yöneticilerini saygı ile anıyorum..

Bazan aykırı, bazan alışılmamış ve yeni konuların işlenmesine tartışma yaratsa bile göğüs geren gelmiş geçmiş gazete yönetmenlerini takdirle anıyorum.

1989 yılında, " Yenidüzen'in bir kadın köşe yazarımız olmalı" diyerek bana sayfa açan Hasan Erçakıca' yı da sevgiyle anıyorum.

Bugünkü Yenidüzen kendi içinde, temel felsefeyi yıpratmayacak çeşitli düşünce ve pencerelerin açılmasıyla bu düzeye gelmiştir..

Özgür yöneticileri ile gazete yazarları, habercileri, araştırmacıları toplumsal ilerlemenin her açıdan tartışılmasına olanak veren bir platform olabilmeyi başarabilmiştir.

Bir açıdan da; toplumsal dönüşüm için siyasi partilerin de dönüşüm geçirmesi gerekliliğine Yenidüzen gazetesi bir örnek olmuştur.

Gazetemizin profesyonel biçimde yönetilmesine büyük katkısı olan ve yıllardır gazetenin direktörlüğü ve yayın yönetmenliği yapan Cenk Mutluyakalı'nın emek ve değerlerini unutmadan, Yenidüzen'i kuranlar ve yaşatanları takdirle anmadan geçemeyeceğim..

Yenidüzen’de 28 yıldır devam eden makale yazarlığımdan dolayı mutluluğumu belirtmek isterim..

Daha nice yıllara Yenidüzen; gelişerek, ilerleyerek yolun açık olsun..