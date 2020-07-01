YENİDÜZEN TÜM GELİŞMELERİ İZLEDİ

Sabah 02.00'den itibaren YENİDÜZEN HABER MERKEZİ tüm gelişmeleri Ercan'da ve Girne Limanı'nda yerinde izledi.

İlk uçak 02.30'da adaya inerken, sabah 08.00'de ikinci uçak gelirken YENİDÜZEN Haber Merkezi adım adım hayatı ve haberi takip etti... Size en doğru bilgiyi sunabilmek için...

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ilk uçak indi-11 kişi karantinaya alındı

İkinci uçak da indi: 212 yolcu Ercan'da

‘Karantinayı kabul etmeyen yolcu, alınmadı’

Girne Turizm Limanı’na iki gemi birden

‘İzole olacaklarını’ taahhüt ediyorlar

Pilli: “Öğlene doğru ilk PCR sonuçları çıkacak”

Uçaktan, berbere!

'Covid- 19 testi kontrol edilmeden bindik'