YENİDÜZEN namağlup lider çıktı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda 22 Kasım Perşembe akşamı oynanan karşılaşmalarla grup mücadelesi sona erdi. Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen turnuvada beşinci maçlar tamamlandı.

Son yarı finalist Diyalog

Gecenin ilk maçında son yarı finalistin belirlenmesi açısından önem taşıyan maçta Diyalog Gazetesi ile Basın Sen karşı karşıya geldi. Rakibini 6-5’lik skorla mağlup eden Diyalog grubu dördüncü tamamlayarak yarı finale kaldı. Basın Sen ise turnuvaya veda etti.

Liderlik maçı Yenidüzen’in

Bu karşılaşmanın ardından grup liderini belirleyecek olan maçta yenilgisiz iki takım Yenidüzen Gazetesi ve BRT karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta rakibini 6-5 mağlup eden Yenidüzen dörtte dört yaparak grubu lider tamamladı.

Yarı final eşleşmeleri

Alınan sonuçların ardından Yenidüzen Gazetesi grubu lider olarak tamamladı ve yarı finalde dördüncü sıradaki Diyalog Gazetesi ile eşleşti. Grubu ikinci tamamlayan BRT ise üçüncü sırada yer almayı daha önce garantileyen Kıbrıs Gazetesi ile finale çıkabilmek için mücadele edecek. Yarı final maçları 29 Kasım Perşembe günü oynanacak. Galip gelecek olan takımlar finalde, mağlup olan takımlar da bir sonraki hafta üçüncülük maçında karşılaşacak.

Sonuçlar

Diyalog Gazetesi – Basın-Sen: 6-5

Yenidüzen – BRT: 6-5



Yarı Final (29 Kasım Perşembe)

BRT – Kıbrıs Gazetesi (19.00)

Yenidüzen – Diyalog (20.00)

GOL KRALLIĞI

8 Gol: Kemal Sonel (Yenidüzen)

7 Gol: Mete Asilsoy (BRT), Süleyman Rebge (Diyalog)

6 Gol: Türcan Heper (BRT), Halit Dağ (Yenidüzen), Okan Karademir (Basın-Sen)

5 Gol Ahmet Ogan (BRT), Burhan Cambaz (Basın-sen)