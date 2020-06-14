YENİDÜZEN muhabiri Ercan’a alınmadı!



Antalya’dan özel uçakla Ercan Havaalanı’na gelen ve “Biz özel izinliyiz” diyerek karantina koşulsuz ülkeye giren kişiler Ercan’dan geri dönüyor.

ADA Havacılık’a ait özel uçakla cuma akşamı saat 22.00’de ülkeye giren “sır” kafile bu akşam apar topar geri dönüyor.

Bodrum’dan ve Antalya’dan şahısları alarak Ercan Havaalanı’na yönelen uçakta inen yolcuları özel bir otelden, özel bir taksi karşılamıştı. 3 gün adada kalan ‘kafile’ bu akşam onlarca soru işareti bırakarak ülkeden ayrılıyor.



Kafilenin Ercan’dan gidişini görüntülemek isteyen YENİDÜZEN muhabiri ise alana alınmadı. Ercan girişindeki polis ekibine “Kimseyi içeriye almayacaksınız” talimatının verildiği öğrenildi. Toplumun büyük tepki gösterdiği ülkeye “karantinasız” özel izinli seyahat olayını görüntülemek isteyen YENİDÜZEN engellendi.