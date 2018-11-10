Yenidüzen kayıpsız

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda üçüncü maçlar 8 Kasım Perşembe akşamı oynandı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen turnuvada üçüncü maçları BRT ve Yenidüzen Gazetesi galibiyetle tamamladı.

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda oynanan üçüncü hafta maçlarında BRT, Diyalog Gazetesi karşısında 7-3 galip gelirken, Yenidüzen Gazetesi de Kıbrıs Gazetesi’ni 2-1 mağlup etti.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak turnuvada lig sonunda ilk dört sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme sistemine göre yarı final oynayacak.

3. HAFTA SONUÇLARI

BRT – Diyalog Gazetesi: 7-3

Kıbrıs Gazetesi – Yenidüzen Gazetesi: 1-2

4. HAFTA PROGRAMI (15 Kasım Perşembe)

BRT – Kıbrıs Gazetesi (19.00)

Basın-Sen – Yenidüzen Gazetesi (20.00)

Diyalog Gazetesi (Bay)

5. HAFTA PROGRAMI (22 Kasım Perşembe)

Diyalog Gazetesi – Basın-Sen (19.00)

Yenidüzen – BRT (20.00)

Kıbrıs Gazetesi (Bay)