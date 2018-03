Yeniden yakınlaşma elitist midir? / Είναι η επαναπροσέγγιση ελιτίστικη;

Yeniden yakınlaşma elitist midir?

Son dönemde bu konuda yazılıp çizilenleri ve söylenenleri çok sık duyuyorum.

İşitiyor, gözlemliyor, okuyorum.

Özel bir analiz gerekmeksizin, genel başlık şu: “Yeniden yakınlaşma elitist biçimde yapılıyor.”

İki toplumlu etkinliklerin “seçkin bir azınlık” tarafından sürdürüldüğü anlatılıyor.

***

Geçtiğimiz hafta, genelde aynı görüşleri paylaştığım bir arkadaşımla bu konuyu tartışma fırsatım oldu.

Bana her iki toplumda yeniden yakınlaşma etkinliklerine katılmak isteyen farklı kişilerin de olduğunu; ancak onların, bu temasları düzenleyen dar çevrenin içine giremediklerini söyledi.

O dar çevrelerin arasında katılamadıkları için de yeniden yakınlaşma adımlarından uzak duruyorlar.



***

İki toplumlu etkinlikler kitlelerin toplanmasını gözetirken, hareket noktası kişisel girişimler veya kendi kendini tatmin amaçlı inisiyatifler oluyor.

Bir de şu soru dikkat çekiyor:

“Öyle ya da böyle bu etkinlikler liderlerin, siyasilerin veya müzakerelerde en önde olanların ofislerinde tamamlanıyor. Tüm bunların aktivist faaliyetlerle ne işleri olabilir?”

Benim de bu “kapalı gruba” ait olduğumu düşündüğünü anlayana kadar arkadaşımın söylediği birçok şeyle hemfikirdim!

Oysa ben herhangi bir iki toplumlu grubun üyesi değilim, kesinlikle bir siyasi parti üyesi değilim, ne bir birliğin ne de örgütlü bir oluşumun üyesiyim.

Yeniden yakınlaşma etkinliklerine her zaman kişisel olarak katıldım.

İki toplumlu koronun konserine gitmek ya da Yunanca konuşan bir Kıbrıslı olarak şu an okuduğunuz makaleyi yazmak benim adıma iki toplumlu bir etkinliktir.

Şu an yaptığım, bunu başarabildiğim içindir.

Mesela resim ya da boya yapabilseydim, şu anda Kıbrıslı Türk bir meslektaşımla birlikte, yeşil hatta terk edilmiş bir binanın dış cephesini boyayabilirdim.

Günün sonunda yeniden yakınlaşmanın mantığı bu değil mi?

Herkes yeteneği ölçütünde ve elindeki olanaklarla, karşılıklı anlayışa, karşılıklı saygıya, birlikte yaşamaya katkı koyar.