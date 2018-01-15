Kayıplar Komitesi’nin Tekke Bahçesi kazılarında kalıntıları bulunarak kimliklendirilen Ayvasıllı Kıbrıslıtürkler için cenaze töreni yapılacak…

Kayıplar Komitesi’nin Tekke Bahçesi Şehitliği’nde yürüttüğü kazılarda kalıntıları bulunarak DNA testleriyle kimliklendirilen Ayvasıllı Kıbrıslıtürkler için cenaze töreni yapılacak ve yeniden Tekke Bahçesi’ne defnedilecekler.

Buna göre 24 Aralık 1963’te Ayvasıl’da bazı Kıbrıslırumlar tarafından öldürülerek bir toplu mezara gömülen ve 13 Ocak 1964’te Kıbrıslıtürk yetkililer tarafından Ayvasıl Kıbrıslıtürk mezarlığı dışındaki bu toplu mezardan çıkarılarak Tekke Bahçesi’ne defnedilen Ayvasıllı sekiz Kıbrıslıtürk için cenaze töreni 22 Ocak 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ayvasıl’daki toplu mezardan çıkarılarak Tekke Bahçesi’ne defnedilen dokuzuncu kişi olan küçük Ayşe İbrahim için ise kimliklendirme süreci henüz sona ermemiş bulunuyor. Ayşecik henüz 10-11 yaşlarındaydı ve Ayvasıl’daki katliamda o da bazı Kıbrıslırumlar tarafından, ninesi Ayşe Hasan Buba’yla birlikte öldürülmüştü…

Buna göre Ayşe Hasan Buba, Hüseyin Cemal, Ömer Hasan, Bayram Hasan, Mehmet Hasan, İsmail Mustafa, Mustafa İsmail ve Mehmet Ali Ömer için cenaze töreni düzenlenecek.

AYVASIL’DA OLANLARI ANLATMIŞTI…

Ayvasıl’da katliama kurban giden beş Kıbrıslıtürk akrabası olan Cemaliye ve Mehmet Alganer yıllar önce neler yaşandığını bize anlatmışlar ve biz de onların geniş röportajına bu sayfalarda yer vermiştik.

Ayvasıl’daki toplu mezarlara Ayvasıl’dan dokuz Kıbrıslıtürk öldürülerek gömülmüştü ancak Kıbrıslıtürk yetkililerin açtıkları toplu mezarlardan 21 Kıbrıslıtürk çıkarılmış ve doğru dürüst kimliklendirme yapılmadan ve ailelere de haber verilmeden bunlar Tekke Bahçesi’ne “Ayvasıl şehidi” adı altında defnedilmişti. Ayvasıllılar’ın dışında bu toplu mezarlardan çıkarılanların Lefkoşa Genel Hastanesi morgundan getirilip bu toplu mezarlara gömülmüş olan bazı “kayıp” Kıbrıslıtürkler olduğunu, bunların “Ayvasıl şehidi” olmadığını, Lefkoşa’nın çeşitli yerlerinde öldürüldükten sonra morga konduklarını, oradan da Ayvasıl’a götürüldüklerini pek çok “kayıp” yakını ve kamuoyu 10 yıl önce bu sayfalarda yaptığımız geniş yayınlardan öğrenebilmişlerdi. Bu konu yıllarca bir “tabu” olup gizli tutulmuş ve bunu ortaya çıkardığımız zaman da, Tekke Bahçesi’ndeki bu isimsiz veya “Ayvasıl” yazılı mezarların kazılmasına “izin” verilmemişti. Bazı “kayıp” yakınlarının mücadelesi, gazetemizin bu konuda 10 yıla yayılan yayınları, Kaymaklılı “kayıp” yakınlarının örgütlenerek dernek kurmaları ve bu konuda çeşitli temaslar yapmaları, Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nin ısrarı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile danışmanı Halil Sadrazam’ın yardımları sonucunda en nihayet Ayvasıl’dan getirilip buraya defnedilmiş olanların mezarlarında kazı yapma “izni” alınabilmiş ve 2016 yılında Kayıplar Komitesi bu mezarlarda kazılar yapmışlardı.