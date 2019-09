Bakan Baybars bir soru üzerine İkamet ve Vize Tüzüğü’nde geri adım atmanın söz konusu olmadığını vurguladı. Baybars, hamasi bir takım iddialarla kafa karıştırılmamasını da istedi. Ayşegül Baybars, “Yeniden Doğuş Partisi’nin eleştirileri komik aslında. Dolayısıyla iddia edildiği gibi işkence de değil. Biz ülkede hep nüfusumuzun ne olduğunu soruyoruz. Kayıt dışı yaşamla mücadelenin nasıl olması gerektiğinden bahsediyoruz.”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak, İkamet ve Vize Tüzüğü, Yeni Muhaceret Tüzüğü, Yurttaşlık Yasası, Gece kulüpleri ve Yerel Yönetimler konularında açıklamalarda bulundu.

Bakan Baybars, İkamet ve Vize Tüzüğü’nün içeriğinin bilinmemesinden dolayı doğru yorumlar yapılmadığını söyledi.-

Baybars, “İkamet ve Vize tüzüğü, aslında dünyanın her yerinde her ülkenin muhaceret işlemleri ülkedeki yabancı kişilerin yani yurttaş olmayan kişilerin oturumları ile ilgili bütün kriterleri düzenliyor. Ve bu tüzük bütün dünyada her devletin kendi ihtiyaçları ve kendi öngörüleri ölçüsünde oluşturuluyor” dedi.

Bakan Baybars, İkamet ve Vize Tüzüğü ile vize uygulamasının nasıl yapılacağının ilk kez tanımlandığını söyledi.

Baybars, “İkamet ve Vize Tüzüğü ile ne murat ediyoruz? KKTC’nin dış dünya ile olan bağı ve o anlamdaki tanınmamışlık sorunu nedeniyle vize uygulanan ülkeler veya vize verip uyguladığımız ülkeler çok fazla yok. Sadece Nijerya, Ermenistan ve Suriye’ye vize uygulamamız var. Bu uygulama kapıda vize ve yurtdışında vize olarak geçiyor. Biz bununla ilgili seyahat belgelerini, alınacak vizeleri, kapıda uygulanmasını, konsolosluklardaki vize uygulamasının nasıl yapılacağını ilk kez tanımladık. Bu kadar yıldır tanımlı hiçbir şeyimiz yoktu. Genelgeler üzerinden yürüyen bir sistem vardı. Ki bu çok doğru bir şey değildi. Bunu hukuki bir belge ve mevzuatın parçası haline getirdik” dedi.

İçişleri Bakanı Baybars, planlı bir nüfus politikası için kayıtlılık getirdiklerini şu sözlerle ifade etti. “En çok konuşulan ve yanlış anlaşılan kısmı 180 gündü 90 gün olayı var. Eğer siz 6 ay içerisinde 90 günden fazla kalacaksanız bir ülkede ikamet izni almanız gerekiyor. 6 ayda 90 gün kalacaksanız turist olarak ülkemizi ziyaret edebilirsiniz. Çünkü ülkede özellikle nüfus politikalarını belirlemek, ülkede varolan işgücünü, yaşayan insanların statüsünü anlayabilmek ona göre de planlı bir gelecek hayal edebilmek ve kurabilmek için. Sağlıklı ve planlı bir nüfus politikası oluşturabilmek için bir kayıtlılık getirdik.

Şu anda hepimizin en fazla şikayet ettiği temel sebeplerden bir tanesi bu ülkeye turist olarak gelip bu ülkede çalışma izni ile bulunan bu ülkede yurttaş olan kişilerin emeğine yapılan saygısızlık. Dolayısıyla biz kimseyi yabancı oluşundan dolayı bir ayrımcılığa itmiyoruz”

Eleştiriler komik

Bakan Baybars bir soru üzerine İkamet ve Vize Tüzüğü’nde geri adım atmanın söz konusu olmadığını vurguladı. Baybars, hamasi bir takım iddialarla kafa karıştırılmamasını da istedi. Ayşegül Baybars, “Yeniden Doğuş Partisi’nin eleştirileri komik aslında. Dolayısıyla iddia edildiği gibi işkence de değil. Biz ülkede hep nüfusumuzun ne olduğunu soruyoruz. Kayıt dışı yaşamla mücadelenin nasıl olması gerektiğinden bahsediyoruz. Biz en azından İçişleri Bakanlığı olarak kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimize inanıyorum. Ben eleştirilere de okuduğum zaman içi dolu herhangi bir eleştiriye de rastlamadım. Yeniden Doğuş Partisi’nin yapmış olduğu sadece hamasi bir takım iddiaları var. Yasa veya tüzük içerisinden tüzüğün neden uygulanmaması gerektiğine ilişkin dolu içeriksel bir tartışma yok. O yüzden kafa karışıklığı yaratılmasını istemiyoruz. Burada yaşayan ve kayıt altında emeği sömürülmeden yaşayan herkesin daha rahat yaşamasını da sağlayacak bir tüzük. O yüzden birçok kesimden de olumlu geri dönüşler alıyoruz” şeklinde konuştu. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bir soru üzerine Yurttaşlık Yasasının Ekim ayı içerisinde Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve Kasım ayında da Meclis’e gelebileceğini söyledi.