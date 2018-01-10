Yeniden Doğuş Partisi, ‘erken seçim’ dedi

Yeniden Doğuş Partisi Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı. Toplantıdan çıkan kararları, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı açıkladı.

BRT’ye konuşan Arıklı, olası hükümet formülleri hakkında fikir teatisi yapıldığını, herhangi bir partiden koalisyon teklifi gelmesi halinde teklifin parti yetkili kurullarınca değerlendirileceğini bildirdi.

Koalisyon tartışmalarına ilişkin ise Arıklı, YDP’nin koalisyona kapısını kapatmadığını bildirdi.

Koalisyon hükümetine şartlı evet denileceğini bildiren Arıklı, ‘seçim yasasının değiştirilmesi’ ve ‘erken seçime gidilmesinin’ ön şart olarak benimsediklerini açıkladı.

Arıklı, ‘haziran veya yıl sonu ama mutlaka bir erken seçim olmalı, bunu sağlayacak bir yapıya içerden veya dışardan destek verebiliriz’ diye konuştu.