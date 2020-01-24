“Yeniden doğsam, yine avukat olurdum”

Dila Şimşek

Avukat Ayşe Öztabay, 17 senedir mesleğini severek yapıyor. Küçük yaşlardan beri, içinde hep ‘adalet’ bilinci olduğunu belirten Öztabay, işinin ‘vicdanı’ yanı olduğunu ifade ediyor. Mesleğinde belki de en önemli unsurun insanlarla arasında güven ilişkisi oluşturmak olduğuna değinen Öztabay, bunun yıllarını alabileceğini kaydediyor.

“Küçük yaşlarda ailemin mahkemelerde verdiği bu çabayı görmek, beni de adalet isteği ile büyüttü”

Öztabay, çocukluğunda bile ‘haklı, haksız’ ayırt ederek, adalet bilinciyle büyümüş. “Annem Larnakalı, babam da Baflı, Alsancak’a göç etmek zorunda kaldık. Ailemin yıllarca hak mücadelesi verdiğini görerek büyüdüm. Küçük yaşlarda ailemin mahkemelerde verdiği bu çabayı görmek, beni de adalet isteği ile büyüttü. Birçok insanın mağdur olduğu bir konudur bu, göç edip her şeyi arkada bırakmak zorunda kalmak ve sıfırdan başlamak…” diye anlatıyor.

Hukuk okumaya başladığı ilk yıllardan beri, adaleti sağlamanın insan hayatı için ne denli önemli olduğunu da anladığını belirtiyor.

“Pastanın payları azalıyor, hukukçular iş bulmakta zorlanıyor”

Mesleğindeki birçok soruna rağmen, yeniden seçebilse avukat olmayı isteyeceğini söylüyor. Öztabay, “Ülkemizde nüfusun bilinmemesi ve denetimsizlikten kaynaklanan, çok fazla kriminal vakanın meydana gelmesi nedeniyle bir talep doğuyor. Ancak meslek popülasyonu da, küçük bir ülke için çok fazla. Tabii ki herkes istediği mesleği seçip yapakta özgürdür ancak bu da, küçük bir ülkede yaşıyor olmamızdan kaynaklanan bir problem… Çünkü pastanın payları azalıyor, hukukçular iş bulmakta zorlanıyor” diyor.

“Mesleğimiz vicdani bir sorumluluk aslında ve bu yüzden maddiyat ikinci planda kalıyor…”

Öztabay, “Annem öğretmen olmamı isterdi. Bazen ona hak veriyorum çünkü mesleğimizde, çoğu zaman özel hayat diye bir şey kalmıyor, işten çıktığınızda bile telefona cevap vermek durumunda kalıyorsunuz, acil olaylarda sofradan kalkıp koştuğunuz oluyor. Avukatlar çok iyi para kazanıyor, çok rahatlar gibi bir algı olsa da aslında çok fazla özveri gerekiyor ve sizden yardım isteyen kişilere sırtınızı dönemiyorsunuz. Mesleğimiz vicdani bir sorumluluk aslında ve bu yüzden maddiyat ikinci planda kalıyor…”