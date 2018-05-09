“Yeniden doğdum”

Kenan Özer: “İki sezon önce geçirdiğim ciddi bir sakatlık sonrasında yeniden toparlamam için Dumlupınar bana kapılarını açtı. Burada bulunduğum süre içerinde ciddi anlamda kendimi hazırladım ve işte yeniden Ankaragücü ile birlikte Süper Lig’deyiz”

Hüseyin KIRAL

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Dumlupınar’da bu süreci atlatan Kenan Özer, iyileşip Ankaragücü’ne gittikten sonra yeniden doğduğunu belirtti. İki sezonda iki terfi yaşadığını, son olarak Spor Toto Süper Lig’e yükseldiklerinin altını çizen Kıbrıslı Türk futbolcu Kenan Özer, “Sakatlık süresi boyunca kendi ülkemde bulunmaktan son derece keyif aldım. Dumlupınar’a, Mustafa Borataş hocaya bana kapılarını açtıkları ve benim futboldan kopmamam için çok çaba sarf ettiler, onlara teşekkür ederim” dedi. “Bir futbolcunun sakatlık nedeni ile futboldan uzak kalması kadar kötü bir olay yoktur” açıklaması yapan Özer, “Ben bu süreci Dumlupınar’da futbol oynayarak atlattığım için çok şanslıyım” dedi. “Sakatlık sonrası Türkiye’de hedefleri bulunan Ankaragücü ile anlaşarak yeniden Türkiye liglerinde top koşturmam benim için ikinci bir şanstı” açıklaması yapan Özer, “İki sezonda Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Özer: “Sözleşmem devam ediyor”

Spor Toto 1. Lig’de çok iyi bir sezon geçirdiğinin altını çizen Kenan Özer, “Uzun bir lig maratonunun ardından hedefe ulaşmak kadar güzel bir şey yoktur” dedi. Özer, 31 maçın 26’sında forma giydiğini, bu karşılaşmaların 14’ünde 90 dakika sahada kaldığını ve dört gol kaydederek Ankaragücü’nün başarısında tüm arkadaşları ile birlikte katkı koyduklarını söyledi. Yaklaşık 15 bin coşkulu taraftarın izlediği Adana Demirspor karşılaşması sonrası görkemli bir törenin ardından kupalarını aldıklarını belirten Özer, Ankaragücü ile sözleşmesinin devam ettiğini, burada bulunduğu süre içerinde iyi dostluklar kurduğunu, tercih edilmesi durumunda kalıp futbol hayatına Ankaragücü’nde devam etmek istediğini söyledi.

“KKTC Milli formasını giymek isterim”

Dumlupınar’da geçirdiği sürenin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Kenan Özer, “Ancak bizler profesyonel oyuncularız ve Ankaragücü ile açıkçası yeniden doğmuş gibiyim. Yaşım 31 ve ne kadar daha futbol oynarım belli değil. Sezon henüz tamamlandı, ufak bir sakatlığım bulunuyor, hemen onun tedavisine başlayıp kendimi yeni sezona hazırlamak zorundayım. Mustafa Borataş hocam ile konuştum, anlayışı için teşekkür ederim ama bir gün KKTC Milli takım formasını giymek isterim” dedi.

