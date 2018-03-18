Yenicami’ye Doğan freni: 0-0

K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında lider Yenicami konuk olduğu Doğan Türk Birliği deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede her iki takımda bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. Konuk Yenicami’de Tansel karşılaşmanın 87’nci dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşma sonrasında çıkan bu sonuçla birlikte Yenicami puanını 50’ye, Doğan Türk Birliği ise 44’e yükselterek haftayı tamamladı.

Yenicami 4 hafta aradan sonra

K-Pet Süper Lig’de bu karşılaşmadan sonra 50 puana ulaşan ligin lider konumunda bulunnan Yenicami, 4 hafta aradan sonra puan kıaybetmiş oldu. Siyah beyazlılar son olarak, ligin 18’inci haftasında Baf Ülkü Yurdu’nu konuk ettiği karşılaşmayı kazanamamış ve o karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermişti.

Maça ilgi büyüktü

Mete Adanır Stadı’nda oynanan 23’üncü hafta maçında iki takımın da taraftarları maça büyük önem gösterdi. Taraftarların yanında maçı olmayan birçok futbolcu ve teknik direktör, tribünlerde yerini alarak bu maçı takip etti.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran*, Ömer Doğru**, Ali Akçınar**

DOĞAN TB

Ozan Mercan***

Hasan Kanlı***

Ahmet Sönmez***

Koral Saymaz**

(Dk.57 Ahmet Saygı)*

Quadri Rahem**

Emek Kırılmaz**

Aydın Aygın***

Okyekachı Okafor*

Adjeman Pamboe***

(Dk.85 Kenan Oshan)**

Ahmet Coşkun***

Selim Saygı**

TD: Caner Oshan

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Emin Atabek**

(Dk.90+2 Eray)

Oladele Oshobe**

Salih Güvensoy*

Mehmet Altın*

Ünal Kaya***

Tansel Ekingen*

John Ebuka**

John Okoli**

(Dk.90+4 Osman)

Behiç Kum*

(Dk.65 Faruk)**

Yasin Açıkel*

TD: Sedat Devecioğlu

GOL: -

KIRMIZI KART: Dk.87 Tansel Ekingen (Yenicami)

