Yenicami'nin yabancıları geldi

Geçtiğimiz yıl takımda yer alan ve savunmada önemli bir görev üstlenen Oladele Oshobe adaya geldi. Oshobe'nin

yanı sıra Godpower Anfeiok da denenmek üzere adaya getirildi. Oshobe'nin takımda kalması beklenirken Anfeiok ile ilgili son kararı denemelerden sonra teknik heyet verecek.