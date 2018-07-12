Yenicami'nin yabancıları geldi
K-Pet Süper Lig'in son şampiyonuYenicami'nin yeni sezon öncesi kadrosunda bulundurmayıplanladığı yabancı oyuncular yönünde çalışmaları sürüyor
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Geçtiğimiz yıl takımda yer alan ve savunmada önemli bir görev üstlenen Oladele Oshobe adaya geldi. Oshobe'nin
yanı sıra Godpower Anfeiok da denenmek üzere adaya getirildi. Oshobe'nin takımda kalması beklenirken Anfeiok ile ilgili son kararı denemelerden sonra teknik heyet verecek.
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