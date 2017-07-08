Yenicami’nin Nijeryalıları geldi

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami’nin denemeye alacağı yabancı oyuncular adaya geldi. Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki Kingsley, kanat mevkiinde oynayan 25 yaşındaki Jacobe Ola ve forvette görev yapan 20 yaşındaki John Okoli hafta başında başlayacak çalışmalara dahil edilerek denenmeye alınacak. Teknik ekibin onay vermesi halinde tümü Nijeryalı olan oyuncular kadroya dahil edilecek.

İlk çalışma hafta başında

Son şampiyon Yenicami sezonun ilk çalışmasını Pazartesi günü gerçekleştirecek. İlk çalışma Yusuf Kaptan Sahası’nda yer alacak. Yenicami’nin önümüzdeki hafta içerisinde yapmayı planladığı resmi sezon açılışının ise ilerleyen bir tarihte gerçekleştirileceği öğrenildi.

Performans testi yapıldı

Siyah beyazlılarda geçtiğimiz sezon içerisinde rutin şekilde uygulanan peformans testlerinin ilki Yakın Doğu Hastanesi Sporcu Sağlık Performans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Teste 15 futbolcu katılım gösterdi. Denenmek için adaya gelen yabancı oyuncular yaşanan rötar nedeni ile adaya geç gelmesi sonrası teste katılmadı.

Ünal ve Altın teste katıldı

Türkiye’ye kulübün onayı ile denenmeye gitmeleri gündemde olan Ünal Kaya ve Mehmet Altın da performans testine katılım gösterdi. Daha önceden planlanmış yurt dışı tatili olan Ömer Gül, Cemal Yaşınses ve Emin Atabek izinli olarak testte yer almazken yeni transferlerden İlyas Niyazi ve Salih Güvensoy testte yer aldı. Yeni sezonda yerli statüde forma giyebilecek olan yabancı uyruklu futbolcu Kweuke Farouk Dadzi de teste katıldı.