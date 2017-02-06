Yenicami’nin ‘Gücü’ yetti: 0-2

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Ali Özer*, Necmi Bulut**, Enver Kalkın***

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler**, Ali Akbulut**, Gökhan Özer*, Daniel Addo* (Dk.46 Abdou F. Dodja*), Hüseyin Yıldırım*, Tayfun Doğan* (Dk.70 Özcan Saygı*), Hascan Kırmaz**, Uğur Sönmez**, Hakan Altın*, Derviş Özeralp*, Debola Daniel**

YENİCAMİ: Yusuf Yontar***, Hüseyin Sadıklar**, Mehmet Göktaş***, Erbay Bertiz***, Çağdaş Arslan**, Ünal Kaya** (Dk.85 Ömer E. Gül*), Adil Y. Uçar***, Tansel Ekingen** (Dk.65 Moses O. Tochukwu*), Mehmet Altın***, John E. Okoye**, İbrahim Çıdamlı** (Dk.80 Rifat Hacıarifoğlu*)

GOLLER: Dk.43 John E. Okoye (P), Dk.55 Mehmet Altın (Yenicami)

K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasında lider Yenicami’yi konuk eden Gençlik Gücü, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Lider Yenicami, bu maçta da puan kaybı yaşamazken, aradaki puan farkını korudu. Siyah beyazlıların gollerini 44’üncü dakikada penaltı vuruşundan John Ebuka ve 55’inci dakikada genç oyuncu Mehmet Altın attı. Yenicami 44 puana ulaşırken, aradaki 11 puanlık farkı korudu. Gençlik Gücü ise 18 puanda kaldı.

Önemli anlar

7’nci dakikada Yenicami’den Adil Uçar’ın ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet Altın vuramadı.

21’inci dakikada, Gençlik Gücü’nün sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Hakan Altın kullandı, kafalardan seken top kornere gitti.

32’nci dakikada, bu kez Yenicami’nin kazandığı serbest vuruşu İbrahim Çıdamlı kullandı, ceza sahası içerisine gönderdiği topa John E. Okoye dokunamadı.

43’üncü dakikada, Ünal Kaya’nın sağdan ceza sert şutunda kaleci Çağatay Gürler’den dönen topu uzaklaştırmak isteyen Gökhan Özer’in John E. Okoye’ye yaptığı hareketi orta hakem Ali Özer penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını John E. Okoye gole çevirdi. (0-1)

45+1’inci dakikada, Hakan Altın ile başlayan Gençlik Gücü atağında Debola’nın topla buluşturduğu Ali Akbulut son çizgiye kadar indi, ancak vuruşunda top dışarı gitti.

51’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Hascan Kırmaz kaleci alanının hemen yanından topu kaleye vurma yerine arkadaşına pas vermeyi düşününce takımını mutlak bir golden etti.

54’üncü dakikada, Yenicami’den Mehmet Altın’ın sert şutunu kaleci Çağatay Gürler iki hamlede önledi.

55’inci dakikada, Yenicami’den Adil Uçar’ın sağdan ortasına John E. Okoye’nin sert kafa şutunda top kaleci Çağatay Gürler’den döndü, dönen topu Mehmet Altın kaleye gönderdi. (0-2)

57’inci dakikada, Hascan Kırmaz’ın ortasında Debola Daniel Ogun Seye topa vuramadı.

66’ncı dakikada, Hascan Kırmaz’ın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Yusuf Yontar’da kaldı.

71’inci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Hüseyin Yıldırım’ın sağdan ortasında kaleye penaltı noktasından yakın olan Abdou Dodja kayıp düşünce top üzerinden geçip gitti.

73’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nün kazandığı serbest vuruşu Hakan Altın kullandı. Ceza sahasına gönderilen top sonrası kaleci sahası içerisinde oluşan karambolde sonuç çıkmadı.

85’inci dakikada, ani gelişen Yenicami atağında Mehmet Altın ceza sahasına girerken Ali Akbulut tarafından düşürülünce hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını yine John E. Okoye kullandı, ancak bu kez kaleci Çağatay Gürler gole izin vermedi.