Yenicami’nin gözü zirvede: 4-1

K-Pet Süper Lig’in 12’nci haftasında Yenicami konuk ettiği Yalova’yı 4-1’lik skorla mağlup etti. Siyah beyazlılar maçın ilk yarısını Eren Aktaş ve Mehmet Altın’ın penaltısı ile 2-0 önde tamamladı. Yusuf Özbaha’ın şık golü ile ikinci yarıda Yalova farkı 1’e indirse de John Okoye’nin attığı iki gol maçın skorunu tayin etti. Bu skorla Yenicami puanını 21 yaparak lider Doğan Türk Birliği ile arasındaki puan farkını 2’ye düşürdü. Yalova ise 11 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Ali Özer**, Ali Akçınar**, Hasan Eriş**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Mehmet Göktaş**

Eray Halil**

Ünal Kaya***

Salih Güvensoy**

Emin Atabek**

Oladele Oshobe**

Eren Aktaş***

(Dk.81 H. Ulukök)

Mehmet Altın***

Ömer Gül**

(Dk.75 Behiç)*

John Okoye***

YALOVA

İrfan Özbay*

Erkan Gezici*

(Dk.84 Ali Karayel)

Buğra Barın*

(Dk.67 Selçuk)*

Reşat Nazlı**

Mithat Küçükakaçalı*

Ulaş Candanal*

(Dk.46 Tufan)*

Veli Avcı*

Yusuf Özbahar**

Adjeman Pamboe**

Onyekachi Akafor**

Mahmtu İneci*

GOLLER: Dk.22 Eren Aktaş, Dk.42 M. Altın (P), Dk.79 ve 87 John Okoye (Yenicami) – Dk.72 Yusuf Özbahar (Yalova)

SARI KART: Dk.19 John, Dk.45 Ünal, Dk.49 M. Altın, Dk.75 Emin (Yenicami) – Dk.42 İrfan, Dk.45 Buğra, Dk.62 Erkan (Yalova)